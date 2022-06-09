Camilerde korsan müzik davası: “Sadece beraat değil özür de bekliyorum”

İzmir'de camilerden korsan müzik yayınını sosyal medyada paylaşan Banu Özdemir, yeniden hakim karşısına çıktı. "Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil, beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum" dedi.

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İzmir’de 2020 yılı mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, ‘Basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan dava açılırken, 10 Aralık 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme savcısı, hakimin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması istendi. Kararda ayrıca, bağlantı varsa dosyaların birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.

SAVCI, MÜTALAA İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Bozma kararının ardından Özdemir bugün İzmir 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Hakimin bozma kararını okumasının ardından Özdemir savunmasına başladı. Özdemir, “İşlemediğim bir suç yüzünden cezaevlerinin corona virüsü nedeniyle boşaltıldığı dönemde cezaevinde kalmıştım. 8 aylık yargılamanın ardından beraat ettim. Yaptığım kınama nedeniyle paylaşımım kasıt olarak sayıldı. Yazılan müzekkerelerde somut olay olmadığı görüldü. Sadece beraatimi talep etmiyorum, özür de bekliyorum. Bu özrü sadece kendi adıma değil beni yetiştirmiş ailem adına da bekliyorum” dedi.

Celsede söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Konuşmaların ardından hakim, iddia makamının esas hakkında mütalaa için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. (DHA)

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