Can Ataklı’ya hapis cezası

Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı hakkında televizyon programında söyledikleri nedeniyle açılan davada "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 11 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Fırat FISTIK

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Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı’nın bir televizyon programında söyledikleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi.

Ataklı, EBA TV'de bir görüntüyü eleştirerek “Bu birinci sınıflar için başlamış. Öğretmen de türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu an türbanlı öğretmen var mı var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek bence yanlış” demişti. 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ataklı hakkında KADEM şikayetçi olmuş ve dava açılmıştı.

ELEŞTİRİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANINA, HÜKÜMETE YÖNELİK

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ataklı katılmadı. Ataklı’nın avukatı Bilgütay Hakkı Durna yaptığı savunmada, “Suçun unsuru oluşmamıştır. Doğrudan Milli Eğitim Bakanına dönük eleştiri, hükümete iktidara yönelik eleştiriler var. Konuşmasında ‘Bence doğru, bence yanlış’ gibi ifadeleri var. Dolayısıyla aşağılama da içermiyor. Eleştiri mahiyetinde nitelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İfadelerin ardından Ataklı hakkında 11 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelenmezken verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

ÜLKEM ADINA ÜZÜLÜYORUM

Can Ataklı, karar sonrası SÖZCÜ’ye konuştu:

“Buradan nasıl dava açıyorlar anlamıyorum. RTÜK de ceza vermişti. Bunu anlayamıyorum türban falan dediğin an başka bir şey oluyor. Ne hakaret ettim, ne de hedef gösterdim. Bence rol model olmaz dedim. Vay ayrımcılık diye…

Çok üzüldüm, ülkem adına üzülüyorum. Bunlar anlaşılır gibi değil. ‘Ben sana her şartta ceza vereceğim’ deniliyor. Türbanı da kötülesem gam yemeyeceğim, böyle bir şey de yok. Konuşmada da izah ettim aslında. Üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum.”

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