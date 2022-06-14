Çan Belediye Başkanı’nın görevden alınmasına CHP’den tepki: Demokrasiye darbe

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün görevden uzaklaştırılması hakkında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu’nun talimatıyla verilen bu kararın hukukla bağdaşmayan tamamen siyasi bir karar olduğu tüm milletimiz tarafından bilinmelidir" dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün görevden uzaklaştırılması hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HUKUKSUZ GİRİŞİMLERİN YENİ HALKASI

Seçilmiş Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Bülent Öz'ün, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen hukuksuz siyasi girişimlerin yeni bir halkasıdır.

31 Mayıs 2022'de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanımız, hakkında hiçbir somut delil üretilemediği için serbest kalmıştır. İfadeye çağrılması halinde her zaman hazır olan Belediye Başkanımızın şafak vakti evinde gözaltına alınması ne kadar hukuksuz ise görevden uzaklaştırma kararı da bir o kadar hukuksuzdur.

SEÇMEN İRADESİNE DARBE

İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun talimatıyla verilen bu kararın hukukla bağdaşmayan tamamen siyasi bir karar olduğu tüm milletimiz tarafından bilinmelidir. Belediye Başkanımız hakkındaki temelsiz iddialarla ilgili ne bir somut kanıt ne de bir mahkeme kararı mevcuttur. Hal böyleyken Belediye Başkanımızın görevden uzaklaştırılması, Çan halkının iradesine, yani demokrasiye darbe vurmaktır.

MASA BAŞI ALGI OPERASYONLARI

Artık Saray iktidarı, seçimle kazanamadığı belediyeleri, masa başında yaptığı oyunlarla kazanmaya çalışmaktadır. Belediyelerimizi algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırmak için her türlü hukuksuzluktan medet umar hale gelmiştir.

Seçilmiş Yalova Belediye Başkanımız hakkındaki suçlamalardan aklanmış olmasına rağmen 2 yıldan fazla süredir görevine iade edilmemiştir. Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımızın tutuklanmasına neden olan ses kayıtlarının masa başında değiştirildiği geçtiğimiz günlerde mahkemede ispatlanmıştır.

Siyasi talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır. Belediyelerimiz durmaksızın haksız ve hukuksuz soruşturmalara muhatap olmaktadır. İktidarın bu aciz gayretleri, son olarak Çan'da kendini göstermiştir.

ADALET DEĞİL ÇÜRÜMÜŞLÜK

Belediyelerimiz üzerinde bu kadar baskı varken, şu hususu da tüm halkımız bilmelidir: Adalet ve Kalkınma Partili Şırnak Uludere ve Hilal Belediye Başkanları 6 Ocak 2022'de rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezaları almış, kamu haklarından men edilmiş ve ilgili mahkeme, görevden uzaklaştırılmaları için İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunmuştur.

Ancak aradan 5 ay geçmesine rağmen bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu da yetmemiş, bu kişiler mahkeme kararından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek, fotoğraf vermiştir.

Bizim belediye başkanlarımıza mesnetsiz iddialara dayanarak soruşturma aşamasında her türlü hukuksuzluğu yapanların, hapis cezası alan kendi belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapmaması iktidarın çürümüşlüğünün açık bir göstergesidir.

NE YAPARSANIZ YAPIN BAŞARAMAYACAKSINIZ

Bilinmelidir ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Çan halkının iradesinin de Belediye Başkanımızın da yanındayız. Artık gideceklerini görenlerin, iktidarı kaybetme korkusuyla her türlü siyasi operasyona bel bağladıklarını gayet iyi biliyor ve onlara şunu söylüyoruz: Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Tek bir belediyemizin de belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların da hakkını hukukunu iktidarın acizliğine asla teslim etmeyeceğiz. Yargıda yapamadıklarını masa başında yaparak, Çan seçmenlerinin iradesini gasp etmek isteyen Saray iktidarı bilsin ki bu hukuk tanımazlığa ilk seçimde Çan halkı gerekli yanıtı verecektir.