Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde AKP bayrakları astılar

AKP Çanakkale İl Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde şehrin çeşitli noktalarında Türk Bayrakları'nın yanına parti bayrakları asması tepki çekti.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Çanakkale İl Başkanlığı’nın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehrin çeşitli noktalarına parti bayrakları asması tepki çekti.

“18 MART SİYASET ÜSTÜ BİR TARİHTİR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Çanakkale ziyareti öncesinde, AKP İl Başkanlığı şehrin çeşitli noktalarına parti bayrakları astı.

Duruma sosyal medyadan tepki gösteren İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, “AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 18 Mart Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde şehrimizin çeşitli noktalarına milletvekilleri ile birlikte AK Parti bayrakları astığını üzülerek öğrendik. 18 Mart siyaset üstü bir tarihtir. 18 Mart herkesin bayramıdır. Kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

AKP’li vekil Jülide İskenderoğlu’da,”18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerimiz ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale'mizi ziyaretleri öncesi, gece şehrimizi bayraklarla donatan gençlerimizi, İl Başkanımız Naim Makas ve Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal ile ziyaret edip kolaylıklar diledik” notunu düştü.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan hakkında suç duyurusu