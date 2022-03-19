Çanakkale’de ‘200 liracık’ geçişe bir hafta var

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılış konuşmasında ilk hafta geçişlerin ücretsiz olacağını söyleyerek "Ondan sonra 200 liracık" ifadelerini kullandı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

ERDOĞAN: PAHALI MI?

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

Geçiş ücretiyle ilgili dün bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Sayın Bakan bir fiyat söyledi. Ama tabii burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik.

Fiyat 200 lira. Pahalı mı? Ancak buradan feribotların geçiş ücretlerini biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Ondan sonra 200 liracık.

Çünkü biliyorsunuz yap-işlet-devret ve yüklenici firma, buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz.”

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