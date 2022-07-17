Çanakkale’de Anzak Koyu’nda yangın! Alevler ormana da sıçradı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Anzak Koyu mevkisinde bir kamyonda çıkan yangın, ormana da sıçradı. Tehlike arz ettiği belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içindeki Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangının ormana da sıçradığı ihbarı geldi.

İhbarla Çanakkale ve Edirne’nin Keşan ilçesinde konuşlu toplam 2 söndürme helikopterinin yanı sıra 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Çeşitli kurumlara ait 5 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Eceabat ilçesi Anzak Koyu’nda çıkan yangında alevler, Yeni Zelanda Mezarlığı’na 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin hummalı çalışması ile alevlerin mezarlara ulaşmasını önledi.

Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 1 saat içinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, çam ağaçlarıyla kaplı 5 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGINA SEPEP OLAN ŞOFÖR KONUŞTU

Büyükanafarta köyü Tuz Gölü yakınından yüklediği samanları, Balıkesir’e götürmek için yola çıktığı sırada yangına sebebiyet verdiği tespit edilen Bulgaristan plakalı TIR’ın şoförü Zafer Tekkeli ifade verdi.

Gazetecilere konuşan Tekkeli, “Samanı yükleyip, yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynadan baktığımda arkadan dumanların yükseldiğini fark ettim. Aracı yolun sağına park ettim. TIR’ın önünü dorseden ayırmak istedim. Ancak yoğun duman nedeniyle başaramadım. TIR’da samanlar yandı, alevler ormana da sıçradı. Allah’tan bölgede devriye görevi yapan küçük bir arazöz vardı. Alevlere ilk müdahaleyi o yaptı. Erken müdahale ile alevler, daha fazla büyümeden söndürüldü” dedi. (DHA)

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