Meclis’in renkli ismi Canan Arıtman hayatını kaybetti

TBMM’nin renkli isimlerinden CHP İzmir eski Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybetti.

Zekeriya ALBAYRAK

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Silah tutkusu ile tanınan, çantasında silahla gezen 22 ve 23. dönem CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç ile yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelmişti.

Arıtman, türban ve çarşaf tartışmaları sırasında Arınç'ın, ‘'Meclis'e çarşaflı bile girebilir” sözleri üzerine ‘'O halde bikini ile de girilebilir” karşılığını vermiş, Arınç da ‘'Bikiniyle olmaz, yaşı geçmiş” demişti. Arıtman ‘'Ben Cumhuriyet kadınıyım'' diyerek Arınç'ı sert ifadelerle eleştirmişti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman’ı yitirdik. Arıtman’a Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye yazdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı paylaşımda, “Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Canan Arıtman

1 Ocak 1950'de Ankara’da doğan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. İzmir Karşıyaka Belediye Meclisi Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı yaptı. Karşıyaka Soroptimist Kulüp İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı, Kadın Hakları Derneği İzmir Şubesi Kurucu üyesi olarak çalıştı. 22. ve 23. dönem İzmir Milletvekili olan Arıtman, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı da olmuştu.

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