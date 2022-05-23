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Çankırı’da otobüs kazası: 3’ü ağır 18 yaralı

Çankırı'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 17:56 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde meydana geldi. Şabanözü ilçesinden Çankırı merkezine çorap fabrikası işçilerini taşıyan 18 DN 796 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemeye göre, araçtaki 32 kişiden 3’ü ağır 18’i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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