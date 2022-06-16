Çekmeköy’de plan değişikliği: Park alanı daraltılıp konut imarına açıldı

Kapalı pazar alanı yapılmak üzere parkın yapılaşmaya açılması bölge halkının tepkisine neden olan Çekmeköy’de, başka bir parkın da alanı küçültülüp konut imarına açıldı. CHP’li Meclis Üyesi Murat Cirav, ilçedeki yeşil alanların yok edilmesine tepki göstererek “Yeşil ve orman kalmadı, nefes aldığımız askeri alanda binalar yükselmeye başladı. Yakında Şile yolu üzerinde bile bina görmeye başlayacağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki dikkat çeken bir plan değişikliği gündeme geldi. Çekmeköy Belediyesi'nin plan teklifi ile bir kısmı özel bir şirkete ait bir kısmı da hiçbir mülkiyete konu olmayan yaklaşık 21 bin 500 metrekarelik arazinin fonksiyonlarında düzenlemeye gidildi. Kısmen ağaçlarla kaplı boş durumdaki Ömerli Mahallesi'ndeki arazinin 4 bin 100 metrekaresi yol alanından konut alanına alandı. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik park ve dinlenme alanı iptal edilerek konut alanı ilan edildi. 940 metrekarelik yol alanı da park olarak işaretledi.

PARK ALANI 2 BİN 560 METREKARE AZALTILDI

Planı değerlendiren İBB Planlama Müdürlüğü, park ve dinlenme alanı yaklaşık 2 bin 560 metrekare azaltıldığını, inşaat alanının bin 400 metrekare arttırıldığını belirledi. Planın park donatısını azaltıcı, nüfus yapı, ulaşım talebi ve trafik yükünü arttırdığı vurgulanarak ayrıcalıklı imar hakkı tanındığından emsal teşkil edici nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Plan karar alınmak üzere meclise gönderildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu park alanının 2 bin metrekare olarak düzenlenmesini uygun buldu. Komisyonun kararı, AKP-MHP grubunun ‘evet’, CHP-İYİ Parti grubunun ‘hayır’ oyları ile kabul edildi.

“BETON DENİLİNCE AKLA BELEDİYE BAŞKANI GELİYOR”

Oylama sırasında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, halkın eyleme devam ettiği Mehmet Akif Mahallesi'ndeki parkın yapılaşmaya açılması ile ilgili süreci anlatarak tepkisini dile getirdi. Cirav, şu ifadeleri kullandı:

* “Lakaplar vardır. Minik serçe denilince Sezen Aksu, baba denilince akla Süleyman Demirel gelir. Çekmeköy'de beton denilince akla belediye başkanı Ahmet Poyraz geliyor. 2003'de Çekmeköy'e taşındığımızda etrafımız yeşildi. Askeri alanlar sayesinde orada nefes alırdık.

* Şimdi yeşil ve orman kalmadığı gibi bu askeri alanlarda binalar yükselmeye başladı. Yakın zamanda Şile yolu üzerinde binalar görmeye başlayacağız. Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve o mahallede insanların kullandığı bir park alanı var.

* Şimdi bu yere kapalı pazar alanı yapılmak isteniyor. Aslında hemen yanında 5-6 katlı kapalı pazar alanı var. Biz oraya yıllardır yanlış yapıyorsunuz, oraya kapalı pazar alanı yapılmaz dememize rağmen yaptılar. Şimdi orası atıl duruyor. Burası da çok rantabıl olmayacak.

* Belediyenin asli görevi mahallelerinde yaşayan insanların refahını sağlamaktır, hizmet götürmektir. Maalesef ki belediyemiz oradan para kazanmaya çalışıyor. Orayı koruyan insanları insanların üzerine demirleri kaynak yaparak içeriye kilitlediler.

* Sabahın 5'inde ruhsatsız alanda hafriyat yapıldı.Projesi olmadan ihaleye çıkıldı. Çünkü yeni bir proje yapıldığını söylediler. İçinde İBB'ye ait ağaçlar ve sulama alanları var. Gelin bu pazar alanı yerinden vazgeçin.”

“BETON DEĞİL ÇELİK KONSTRÜKSİYON OLACAK”

AKP'li Meclis Üyesi Şahmettin Yüksel de Cirav'a yanıt vererek “Parkı yapılaşmaya açıyorlar, yapılaşmaya doymadılar dediler. Murat beye şunu söyleyeyim senin ne boyun, ne kilon Çekmeköy Belediye Başkanımıza laf söylemeye yetmez. Park yapılaşmaya açılmıyor. Parkın tamamına değil belirli bir bölgesine semt pazarı konulacak. Peyzaj çalışması da yapılacak. Planlarda ‘Pazar' olarak işaretli. Pazar yeri beton değil çelik konstrüksiyon olacak. Etrafı açık yeşil alanları ile tam anlamıyla deprem toplanma alanı olacak” diye konuştu.