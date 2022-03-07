Cem Yılmaz: Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta…

Son günlerde art arda gelen akaryakıt zamlarıyla ilgili komedyen Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Benzin ve motorine gelen zamlarla ilgili paylaşımda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlikle katılmıyorum… Ben bu tip söylemlerin karşısındayım.

*Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey her dolmuşa gelmeyin! Eğer elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim.

“BAZEN GERÇEKTEN İNSANLARI ANLAYAMIYORUM”

*Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu! Kaç kere söylendi yani bunlar!

*Bazen gerçekten insanları anlayamıyorum. Lütfen elele verelim artık.

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