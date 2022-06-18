Cemaat vakıflarında milletvekili seçim çevresi esas olacak

Türkiye'deki 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar ve Gürcü ile Maruni olmak üzere azınlıklara ait 167 cemaat vakfı için seçim yönetmeliği yayımlandı.

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Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin uygulanmasında; Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşma hükümleri saklı olacak. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinin seçimlerinde kabul görmüş, yerleşmiş, uygulama ve pratikler esas alınacak. .

MİLLETVEKİLİ SEÇİM ÇEVRESİ ESAS ALINACAK

Seçim çevresi, cemaat vakfının bulunduğu ildir. İstanbul ili için seçim çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınacak.

İstanbul ili dışındaki cemaat vakıfları, gerekçelerini hazırlayarak seçim çevresi değişikliği talebinde bulunabilecek. Seçim çevresi ile ilgili değişiklik talepleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek karara bağlanacak.

5 YILDA BİR SEÇİM

Her bir cemaat vakfı tüzel kişiliği için ayrı bir yönetim kurulu seçimi yapılacak ve yönetim kurulu seçimleri beş yılda bir olacak.

Cemaat vakfı yönetim kurulunun yedi üyeden oluşturulması esas olarak kabul edildi. Üye sayısı en fazla 11 olacak.

6 AYLIK İKAMET ŞART

Seçmenlerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, on sekiz yaşını doldurması, vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması, seçim tarihi itibarıyla en az altı aydan beri seçim çevresinde ikamet etmesi şart olacak.

SEÇİLMEK İÇİN OKUR YAZAR OLMAK YETECEK

Seçileceklerde aranılan şartlar, seçmen şartlarına ek olarak okur yazar olmak ve belirtilen suçlardan mahkum olmaması gerekecek. Bir kişi en fazla üç cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilecek.

Yönetim kurulunda birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi görev yapabilecek

167 CEMAAT VAKFI VAR

Türkiye’de 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar ve Gürcü ile Maruni olmak üzere azınlıklara ait 167 cemaat vakfı bulunuyor.

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