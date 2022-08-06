Cemal Enginyurt gazetecinin üzerine yürüdü! Canlı yayında ortalık karıştı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un katıldığı canlı yayında ortalık karıştı. Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek'in sözleri sonrası üzerine yürüdü, program sunucusu ve yönetmen ne yapacağını şaşırdı.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un katıldığı canlı yayında büyük tartışma yaşandı.

Programın bir diğer konuğu olan gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince ortalık bir anda karıştı. Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü.

Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.

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