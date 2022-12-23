Cemal Enginyurt: Memura da aynı zammı yapın

Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu ve yüzde 54,66'lık zam geldi. DP Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “En düşük emekli maaşı da 8 bin 500 lira olsun. Memura, kamu çalışanına da aynı zammı bekliyoruz’’ dedi.

Deniz AYHAN

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Demokrat Parti, asgari ücret zammı sonrası en düşük emekli maaşının da 8 bin 500 TL olması çağrısında bulundu.

DP Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Memura kamu çalışanına da aynı zam oranını verin. Yörük sırtından kurban kesmek diye bir tabir vardır. İşverenin sırtından zam vermek kolay. En düşük emekli maaşı da 8 bin 500 lira olsun. Memura, kamu çalışanına da aynı zammı bekliyoruz'' dedi ve şunları söyledi:

SANIRSIN ERDOĞAN VERECEK

– Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak açıkladı, öyle bir sevinç çığlıkları attı ki sanki cebinden para çıktı, sanırsın ki asgari ücret artışını Erdoğan verecek. Sayın Erdoğan siz elektrik paraları, doğalgaz faturaları, akaryakıt zamlarına son verin.

– Şimdi 8 bin 500 lirayla, kiralar artarsa bu millet ne duruma düşecek ? Vergi dilimlerini artırın, işçiden vergi almayı bırakın, işverene destek verin. İşçi çıkarmak zorunda kalmasınlar. Asgari ücreti açıklarken neden Türk-İş temsilcisi, işçi temsilcisi yok. Tek derdiniz milleti kandırmak, seçime giderken milletin gözünü boyamak.