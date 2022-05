Cemal Enginyurt: Müzik emekçilerine zulmediyorsunuz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt müzik yasağının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Enginyurt, "Turizm sezonu açıldı. Müzik yüz binlerce insanın geçim kaynağı. Eğlence sektörünün emekçilerine zulmediyorsunuz. Bu keyfi zulümden vazgeçin, müzik yasağını derhal kaldırın" dedi.

Deniz AYHAN

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında konulan müzik yasağı gece 24.00'dan 01.00'a çekildi. Enginyurt bir video mesajı paylaşarak müzik yasağının kaldırılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Enginyurt, “Nedir bu yasakçı anlayışınız?” diye sordu ve şunları söyledi:

“MÜZİĞE YASAĞI ORTADAN KALDIRIN”

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Turizm sezonu açıldı, ‘desibeli yüksek olur diye, halk zarar görür kulakları tırmalanır' diyerek müziğe yasağınız devam ediyor. Müzik insanların geçim kaynağı oldu. Müzik turizm bölgelerinde yüz binlerce insanın aşı, ekmeği. Nedir bu yasakçı anlayışınız, nedir bu yasakçı zihniyetiniz?

Millet aç, millet ekmek alamıyor. Millet evine çocuğuna ayakkabı götüremiyor, kiralar ödenemiyor elektrik faturaları ödenemiyor. Bu millete zulmetmeyi bırakın. Eğlence merkezlerinde müziğe yasağı ortadan kaldırın. Her şeyi kaldırıp serbest bıraktınız, yandaşa gelince her yolu denediniz ama bu milletin emekçilerine, eğlence sektörüne büyük bir zulüm yapıyorsunuz. Bu zulüm bir an önce sona erdirilsin, müzik yasağı derhal sona erdirilsin.”

