‘Cemevi başkanlığı’ projesine tepki: Alevileri bölmeye çalışıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı kurma kararına tepki gösterdi. Ağbaba, “Erdoğan Alevi yurttaşları devlete almaya çok hevesliyse, 20 yıllık iktidarında niye Alevi yurttaşlar kamu kurumlarına alınmadı? Maaş diye ulufe dağıtarak temel sorunu geçiştiriyorlar. Alevileri bölmeye çalışıyorlar” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Alevi Bektaşi ve Cemevi başkanlığı projesine tepki gösterdi.

“AKP, ALEVİ YURTTAŞLARIN SORUNLARINI İSTİSMAR EDEN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı projenin Aleviliğin tarihsel ve kültürel birikimine el koyma ve Alevi kimliğini yok etme girişimi olduğunu belirten CHP'li Ağbaba, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, uzun yıllardır Alevi yurttaşların sorunlarını istismar eden çalışmalar yürütüyor. Alevi açılımı, cami-cemevi projesi, Alevi çalıştayı ve en son cemevleri ziyaretiyle Aleviliğin kültürel ve tarihsel birikimini yok sayan çalışmalar yapılıyor.

Alevilerin temel sorunlarına hiçbir çözüm getirmeyen son açıklamasıyla Erdoğan, Alevi yurttaşların sorunları sanki imar sorunuymuş, elektrik su faturasıymış, sanki maaşmış gibi bir algı yaratarak yüzyıllardır süregelen tarihsel birikimi de yok saymaktadır. Alevi derneklerinin açıklaması ortada; Alevi yurttaşların sorunu bir zenginlik sorunu veya Alevilerin talebi devlet merkezli, dini yönetimin bir eklentisi olmak değildir.

Çözülmesi gereken eşit yurttaşlık haklarıdır, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ve AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü dinselleşme pratiğini terk ederek tüm inançların dinsel ve kimliksel özellikleriyle kabul edilmesidir” diye konuştu.

“ALEVİLERİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Alevi yurttaşların cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına yönelik somut hiçbir adım olmadığına dikkat çeken Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Bir tür mezhepsel dayatma söz konusu. Yüzyıllardır süregelen Alevi örgütlenmesini bir oldubittiyle dönüştürme gayesi var. Öte yandan, ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' tanımlaması ve cemevlerinin gerek ibadet, gerek inanç, gerekse eğitim yönünden denetlenmesi Aleviliğin dönüştürülmesini hedeflemektedir.

Üstelik Alevilerin memur alınacağı ‘bir müjde' olarak sunulmaktadır. Erdoğan Alevi yurttaşları devlete almaya çok hevesliyse, 20 yıllık iktidarında niye Alevi yurttaşlar kamu kurumlarına alınmadı? Bu açıklamayla AKP iktidarının Alevilere yönelik ayrımcı tutumunun da üstü örtülmek isteniyor. Maaş diye ulufe dağıtarak temel sorunu geçiştiriyorlar. Alevileri bölmeye çalışıyorlar”

“EŞİT YURTTAŞLIK SORUNU ÇÖZÜLMEDEN ATILACAK HER ADIM YETERSİZ”

Eşit yurttaşlık sorunu çözülmeden atılacak her adımın yetersiz kalacağına dikkat çeken Ağbaba, “Erdoğan'ın ‘bu kurum cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir' sözünün meali, Aleviliği tamamen kontrolü altına alma isteğidir. Oysaki Alevi dernek ve kurumlarında görevliler demokratik yolla kurumun özerk yapısı gereği içeriden seçilmektedir.

Aleviler devletten bağış, yardım ve maaş istememektedir. Bugüne kadar kendi içlerinde Alevi inancına uygun varlıklarını sürdürdüler. Laiklikten asla vazgeçmediler. Alevi yurttaşlar da vergilerini veriyor, devlet bu yönüyle sadece su elektrik doğalgaz gibi temel giderleri karşılansın istiyor. Bu açıdan eşit yurttaşlık sorunu çözülmeden Alevilere yönelik atılacak adımlar yetersiz kalacaktır. Hele ki Alevi inancına, ritüellerine, eğitimlerine veya kimliksel özelliklerine yönelik herhangi bir denetim sert bir tepkiyle karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

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