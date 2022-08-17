Cemevi önünde silahlı kişilerle poz veren kaymakam Erzurum’a atandı

Kaymakam Kararnamesi 2022 atama listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde olan Düzgün Baba Cemevi'ne kesilen 60 bin TL cezayı eleştiren Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek’in haberini paylaşarak, “Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü” diyen Nazımiye ilçe kaymakamı Uğur Tutkan’ın Erzurum’un Palandöken ilçe kaymakamlığına atandığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde olan Düzgün Baba Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçicek, Nazmiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ın çeşitli idari ve mali para cezalarıyla cemevinin faaliyetlerini engellenmeye çalıştığını iddia iddia etmişti.

Yapılan haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Cemevi Derneği Başkanı Kırmızçiçek'i tehdit etmişti. Tutkan'ın ise Erzurum'un Palendöken ilçesine kaymakam olarak atandı.

SİLAHLI KİŞİLERLE POZ VERMİŞTİ

Düzgün Baba Cem Evi Başkanı Cafer Kırmızıçicek’in eleştirilerinin haberlere yansıması sonrasında Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, kolluk kuvvetleri ile cemevine giderek, eli silahlı bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

“SANA ÖĞRETECEĞİZ DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ”

Cemevi Derneği Başkanı Kırmızçiçek'i tehdit eden Kaymakam Tutkan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı;

“Dernek adı altında halkımızın inancını kullanarak para toplayıp, topladığı paraları da usulsüz, kanunsuz ve Düzgün Baba Cemevi ve mekanı dışında yani amaç dışı harcayacaksın. Sonra da Cemevlerimizi biz ticarethane göreceğiz.

Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun, hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü.”

CHP'Lİ VEKİL ‘GÖREVDEN ALINMALI' DEMİŞTİ

Nazımiye ilçe kaymakamı Uğur Tutkan’ın açıklamalarına CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, tepki göstermiş ve kaymakamın görevden alınması gerektiğini belirterek şunları söylemişti;

“Sosyal medyada silahlı kişilerle resimler paylaşarak sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapıp insanları tehdit ederek toplumu kışkırtmak asla kabul edilecek bir durum değildir. Bu paylaşımı yapan kişi hakkında İçişleri Bakanı tarafından gerekli soruşturma açılmalı ve görevden el çektirilmesini istiyoruz.

Bu olayla ilgili yarın İçişleri Bakanlığına soru önergesi vererek bu şahsın ilçemizde adil bir şekilde görev yapma imkanı olmadığını düşünüyoruz. Bu açıklama devlet adamlığına yakışmayacak tamamen mafyavari bir şekilde devletin gücünü kendi gücü olarak gören kişiler böyle görevlerde olmamalıdır.”

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