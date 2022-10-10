Cenaze aracından uyuşturucu çıktı

Adana'da polis ekipleri durdukları bir cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı’nda uygulama yapan polis ekipleri, cenaze nakil hizmetinde kullanılan bir panelvanı durdurdu.

Ekipler, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı araçta 144 kilo 550 gram esrar buldu. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S., V.E., E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir.”