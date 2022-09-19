Cennet Koyu çöplüğe döndü: İki saatte 385 kilogram çöp çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda temizlik gerçekleştiren belediye ve sivil toplum örgütleri 2 saat içerisinde 385 kilogram atık topladı.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu’nda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mis Gibi Bir Bodrum Gönüllüleri ve Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu öğrencileri ile STK'lardan oluşan 120 kişilik ekip katıldı.

Doğanın korunması ve çevre temizliği bilincinin arttırılması amacıyla farkındalık yaratmak için Cennet Koyu'nda düzenlenen temizlik etkinliğine katılan öğrencilere Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre mühendisleri tarafından Sıfır Atık ve Organik Atıklardan Kompost Gübre Yapımı eğitimleri verildi.

ROBOT TEMİZLEME ALETİ KULLANILDI

Denizdeki su yüzeyinde bulunan çöpleri toplamak için uzaktan kumanda ile çalışan atık temizleme aracı çocukların ilgi odağı oldu.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikkan, belediye olarak temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek “Cennet Koyu'nda denizlerimizde, insanların temiz ve güvenle denize girmeleri, temiz sokaklarda dolaşmaları adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu sadece bizim gayretlerimizle bizim çalışmamızla olamaz. Yaşadığımız kenti temiz tutmak hepimizin sorumluluğudur.” diye konuştu.

CENNET KOYU İZMARİTLE DOLDURMUŞLAR

Etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu. Belediyenin açtığı stantta ise şapka ve bez çanta ile çeşitli hediyeler öğrencilere dağıtıldı.

Etkinlikte 2 saat içerisinde cam, plastik ve diğer atık olmak üzere yaklaşık 385 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

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