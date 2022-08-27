Cennet Pina Koyu’na bırakılan pis ve atık sular isyan ettirdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Mavi bayraklı cennet Pina Koyu’na oteller bölgesinden derelere bırakılan ardından denize ulaşılan foseptik suları görenlerin tepkisine neden oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü'ne bağlı cennet ormanlarla kaplı Pina Koyu'na beş yıldızlı otellerin bulunduğu bölgeden derelere oradan da koyun sahilinden denize kadar akan fosseptik ve pis sular vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini isyan ettirdi.

İKİ HAFTADIR PİS SULAR DENİZE AKIYOR

Bölgede inceleme yapan ve özel bir şirkete ait içme suyu arıtma sistemleri şirketinde çalışan 44 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Özgür Erbaş, şöyle konuştu:

*Buraya sık sık balık avlamaya geliriz. İki hafta önce tespit ettiğimiz ve sürekli akan pis ve foseptik suları görünce aklımız durdu.

*Ancak suyun aktığı yerdeki ağaçların kurumaya başladığını, masmavi denizimizin çamur rengine döndüğünü gördük, sanıyorum aylardır bu böyle. İnceleme yaptığımızda suların bir otel tarafından bırakıldığını tespit ettik, kaynağını bulduk.

*Havada yağmur yok, bölgede dere yok, kuyu yok, bu pis su resmen deterjanlı arıtma suyu. Hatta olay yerine gittiğimizde otel güvenlik görevlileri tarafından çekim yaptığımız için tehdit edildik.

*Turizm bölgesinde böyle şey olur mu dediğimizde ise, bize ilgili makamlardan izin aldıklarını istediğimiz yere şikayet edebileceğimizi söylediler.

*Oteller çok uyanık bulundukları koya değil, bir arka koya pis sularını akıtıyorlar. Bırakın turizmde bindiğimiz dalı kesmeyi burası geçen yıl ormanları yanan kül olan bir bölge ormanlar yandı şimdi denizi doğayı katlediyorlar.

*BİMER VE CİMER' e ilgili belediyeye resmi makamlara müracaat ettik, bir sonuç alamadık. iki haftadır yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Bu doğa katliamına dur denilmesi gerekiyor.

“ORMANLARI YAKTILAR DENİZE PİS SULARINI BOŞALTIYORLAR, DÜŞMAN OLSA BUNU YAPMAZ”

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan durumun kabul edilemez olduğunu geçen yıl yakılan ormanlardan sonra bu kez de denizin içerisine binlerce ton atık suyun bırakıldığını belirterek şöyle konuştu:

*Düşman olsa bunu yapmaz. Oraya yapılan yüzlerce milyar dolarlık turistik tesisler arıtmaların nasıl olurda önce ormana oradan denizin içine bırakırlar.

*O bölgede ev yok, işyeri yok sadece 4-5 tane lüks otel var. Bu konunun kesin takipçisi olacağız.

*Yakılan ormanları korumaya çalışırken aynı bölgedeki otellerden bırakılan fosseptik suları denize kadar ulaşıyor, vatandaş tespit etmiş, güvenlik görevlileri tehdit etmiş, yetkililer lüks otellerin bıraktığı atık suları görmüyor, duymuyor, bilmiyor, yeter artık bu doğaya saldırılar, düşman olsa bunu yapmaz, ormanları yakın, denize pisliklerinizi atın, insanlar nerede nasıl yaşayacaklar, bunu yapanlara en ağır cezanın verilmesi için her türlü hukuki girişimi başlatacağız.

Milas'ın Meşelik Köyü Muhtarı Devrim Esen ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Vatandaşın çektiği görüntüleri görünce şok oldum, çok üzüldüm. O bölge Halep çamı ormanları ve turistik tesisleri ile güzel bir bölge. Milas Belediyesi zabıtası ile hemen irtibata geçtim, gidip bölgede inceleme yapıp gerekli işlemleri başlatacağız, turizm bölgesinde istenmeyen görüntüler” diye konuştu.

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