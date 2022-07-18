Çeşme’de yangın! Bazı evler boşaltıldı
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve TOMA aracı sevk edildi.
Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.
BAŞKAN ORAN: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK YANGIN VAR
Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.
Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, “Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin” dedi.