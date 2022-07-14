Çeşme yangınının sebebi belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kısmi olarak söndürüldü. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Mustafa SARIİPEK

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Dün öğle saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına müdahalede, 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik eleman görev aldı.

Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili yedi kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yangının, bir STK tarafından yapım çalışmaları sürdürülen hayvan barınağında çalışan işçilerin kaynak makinesi kıvılcımlarından çıktığı belirlenmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayla ilgili 7 inşaat işçisi yakalanmış ve haklarında tahkikat başlatılmıştır” denildi.

İzmir-Çeşme otoyolunun Çeşme yönü açık tutulurken, İzmir istikameti ulaşıma kapatıldı. Yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki ayrı noktada çıkan yangınların kısmi kontrol altına alındığını açıkladı.

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