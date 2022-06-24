Çevik Bir, hastaneye sevk edildi

28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir, Azlheimer oldu. Bir, Alzheimer iddialarının doğruluğunun araştırılması ve teşhis konulması için hastaneye sevk edildi.

Gökmen ULU

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28 Şubat Davası'nda verilen hapis cezaları onanan 14 emekli general yaklaşık 10 aydır cezaevinde.

Adli Tıp Kurumu, çeşitli sağlık sorunları yaşadığı belirtilen, yaşları 74 ile 90 arasındaki tutukluların cezaevinde kalabileceklerine dair rapor vermişti.

ATİLA SERTEL CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tutuklu generallerden ikisini ziyaret etti.

Sertel, İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile görüştü.

Sertel, 83 yaşındaki Bir ve 82 yaşındaki Doğan'ın ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyledi.

ÇEVİK BİR ALZHEIMER OLDU

Sertel, Çevik Bir'in sağlık durumunu üzüntü ile anlattı. Bir'in Alzheimer hastalığına yakalandığını gözlemleyen Sertel şöyle konuştu:

*Hücrede kalıyor. Gittiğimde kendimi tanıttım. “Ben seni tanıyorum, çok eski dostumsun” dedi. Oysa daha önce hiç görüşmedik, ilk kez tanışıyoruz.

*Bana infaz koruma memurlarını göstererek, “Kendime personel ayarladım, bana bakıyorlar. Sadece onlara güveniyorum” dedi.

*Bulunduğu yerin ne olduğunu bile anlamlandıramayacak duruma gelmiş.

*Her hafta eşi ziyarete geliyormuş. Kirlenen kıyafetlerini değiştirmek için vermek istemiyormuş. Cezaevi görevlileri elbiselerinin temizlenip, ütülendikten sonra getirileceğini söylemesine rağmen vermek istemiyor. “Ben onları giyiyorum, lazım” diyor.

*Gazete ve kitap okumuyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak maçları ve spor haberlerini yakından takip eden birisiyken şimdi televizyonu bile açmıyor. Televizyonu sorduğumda, “Çok karışık şeyler anlatıyorlar, kapattım.

*Ağır Alzheimer ilaçları kullanıyor. İnfaz koruma memurları kendisi ile yakından ilgileniyor. Ama doktor kontrolünde, ailesinin yanında kalması gerek.

*Durumu çok ağır. Zayıflamış, bitkin, dünya ile ilişkisini tamamen kesmiş. Yemek verilmese yemeyecek, su verilmese içmeyecek halde. Cezaevinde bir dakika bile kalmaması lazım.

SERTEL ADALET BAKANI'NA MEKTUP YAZDI

Atila Sertel, cezaevi ziyaretinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir mektup yazdı. Mektubunda durumu anlatan Sertel, Çevik Bir'in doktor kontrolünden sonra denetimli serbestlik kapsamında ev hapsine alınmasını talep etti.

Sertel, sözlerini “Ben bir insan olarak görevimi yapıyor ve bu mektubu size yazıyorum. Takdir sizlerindir” diye tamamladı.

AVUKATI İNFAZ ERTELEME BAŞVURUSU YAPTI

Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, infaz erteleme talebi ile başsavcılığa başvurdu. Kara, dilekçesinde, Çevik Bir'in avukatı ve kardeşini bile tanıyamaz halde ileri demans hastası olduğunu vurguladı. SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar da geçen hafta yayımlanan “Çevik” başlıklı yazısında Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın bu konuda kaleme aldığı mektubuna yer verdi.

ÇEVİK BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Tüm bu girişimlerin ardından Çevik Bir önceki gün (21 Haziran 2022 Salı) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın yoğun güvenlik tedbirleri altında hastanede tutulurken, ziyaretçi girişine izin verilmiyor. Uzman doktorlar, Çevik Bir'in sağlık durumu hakkında araştırma ve teşhis işlemlerine devam ediyor.

HALEN CEZAEVİNDE TUTULANLAR VE YAŞLARI

28 Şubat Davası kapsamında cezaevlerinde tutuklu bulunan diğer 13 emekli generalin isimleri ve yaşları şöyle: Ahmet Çörekçi (90), İlhan Kılıç (90), Vural Avar (84), Çetin Saner (83), Çetin Doğan (82), Hakkı Kılınç (82), Aydan Erol (82), Fevzi Türkeri (81), Yıldırım Türker (81), Cevat Temel Özkaynak (77), Erol Özkasnak (76), Kenan Deniz (74), İdris Koralp (74).

DAVAYI FETÖ BAŞLATMIŞTI

28 Şubat Davası'nı başlatan, “Kozmik Oda Savcısı” olarak tanınan, dönemin Ankara Başsavcıvekili Mustafa Bilgili'ydi. Yardımcısı Kemal Çetin ile birlikte 28 Şubat İddianamesi'ni hazırlayan Bilgili hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliği gerekçesi ile tutuklama kararı çıkarıldı.

Firar eden Bilgili 9 Kasım 2016'da Ankara'da sahte kimlik ile yakalandı ve tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu. Yardımcısı Kemal Çetin de meslekten atıldı. 28 Şubat süreci şüphelilerinin büyük çoğunluğu hakkında tutuklama kararlarını veren Hakim Mustafa Karatay da FETÖ bağlantılı çıktı ve 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra görevden alınarak, meslekten men edildi.

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