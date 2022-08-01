Çevik Bir’e tahliye kararı

21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Çevik Bir’e tahliye kararı çıktı.

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli orgeneral 83 yaşındaki Çevik Bir, ileri derecede demans hastalığına yakalanması, cezaevinde olmasına rağmen nerede bulunduğunu bilmemesi, yemek yemeyi unutması nedeniyle avukatı Ümit Kara, Çevik Bir’in hastaneye sevkini sağladı.

BİRÇOK TESTTEN GEÇİRİLDİ

Hastanede birçok testten geçirilen Çevik Bir’in bu haliyle cezaevinde tutulamayacağı adli tıp raporunda da belirtildi.

21 Ağustos 2021’den bu yana İzmir Buca cezaevinde tek kişilik odada kalan Çevik Bir’in sağlık durumunun giderek ağırlaşması üzerine avukatı ‘ceza ertelemesi’ yoluna gidilmesini talep etmişti.

Sağlık kurulunun raporu dikkate alınarak Çevik Bir’in tahliyesine karar verildi. Bodrum’da bulunan Çevik Bir’in yakınlarına tahliye kararı bildirildi ve aile Bir’i cezaevinden almak üzere zaman geçirmeden yola çıktı.

14 EMEKLİ KOMUTANIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

28 Şubat davasında 14 emekli komutan hakkında ömür boyu hapis cezası verilmişti. Halen 16 emekli askerin yargılaması da Yargıtay’ın kararı doğrultusunda yeniden Ankara 5. Ağır ceza mahkemesinde devam ediyor.

Cezaevindeki komutanların rütbeleri de alınmıştı. Emekli askerlerin yaşları nedeniyle önemli hastalıkları bulunduğu ve ilaç kullandıkları da bildirildi.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Sanık avukatlarından Aykanat Kaçmaz ve Şule Nazlıoğlu Erol, müvekkilleri hakkında yargılamada hak ihlallerini gerekçe gösterip tahliye edilmelerini ve yeniden yargılanmalarını istemişti. Anayasa Mahkemesinin yaklaşık 11 aydır başvuruyu ele almaması da eleştiriliyor. Anaya Mahkemesinin vereceği karar ailelerin son umudu olacak.

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