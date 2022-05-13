Çevreciler isyan etti: Bakanlık kontratı iptal etsin!

Çeşme Altınkum'da koruma altındaki yüzlerce ağacı sökerek ve binlerce kum zambağını yok ederek çevre tahribatı yapan beach club yapılaşmasında ilk mühürleme işlemi DSİ tarafından gerçekleştirildi. Jandarma halkın girişine kapatılan yolları açarken, kaçak yapıların yıkım işlemleri de başladı. Çevreciler "Belediye ruhsat vermesin, bakanlık kira kontratını iptal etsin" dedi.

Gökmen ULU

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme'nin Altınkum Plajı'ndaki yaklaşık 1400 metrekarelik parseli ihalesiz olarak kiralamıştı.

6 METREKARE BÜFE İZNİ İLE 20 BİN METREKARE YAPILAŞMA

Alanı kiralayan Yeşilköylü Atık Yönetimi Madencilik Limited Şirketi'ne, 6 metrekare portatif büfe, 25 metrekare gölgelik, 4 metrekare cankurtaran kabini, duş ve tuvalet izni verilmişti.

Fakat, 2022 yılının Ocak ayında inşaat faaliyetine başlayan şirket, portatif büfe yerine geniş çaplı beach club yapılanmasına girişti.

İş makineleri ile doğal sit alanına giren şirket, koruma altındaki ardıç ağaçlarını kökünden söktü, zemin tıraşlaması ve temel kazıları yaptı, izinsiz sondaj kuyusu açtı.

Kumsala da giren iş makineleri, koruma altındaki endemik bitki türü olan binden fazla kum zambağını yok etti.

6 metrekarelik portatif büfe izni olan şirketin 20 bin metrekare alanda yapılaşma çalışması yaptığı tespit edildi.

YAKLAŞIK 300 ARDIÇ AĞACI KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Şirket söz konusu alanı ve kumsalı vatandaşların girişine kapattı.

Beach club işletmecisi Erkan Uslu, girişlerin ücretli hale getirileceğini doğrulayarak, “Ancak bedava denize girmek isteyenlere yan tarafta halk plajı bölümü ayıracağız. Ayrıca tuvalet hediye edeceğiz. Daha önce yollara yapıyorlardı tuvaletlerini” demişti. Uslu ağaçları kestikleri iddiasını reddetmişti. Yapılan incelemede ağaçların kesilmediği, yaklaşık 300 ardıç ağacının kökünden sökülerek yok edildiği saptandı.

DSİ KAÇAK SONDAJ KUYUSUNU KAPATTI

Doğayı ve yaşam hakkını savunan çevre gönüllüleri bilime ve hukuka aykırı tahribata seyirci kalmadı.

Çeşme Çevre Platformu alana giderek eylemler yaptı, devletin yetkili makamlarına şikayetlerde bulundu, savcılığa suç duyurusu yaparak hukuk mücadelesi başlattı.

Önceki gün Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri alana gelerek, kaçak sondaj kuyusunu kapattı ve mühürledi.

Kaçak yapılaşma hakkında tutanak tutan jandarma görevlileri de işletmecilerin kapattığı yolları açtı. İşletmeciler, ruhsatsız yapıları yıkmak zorunda kaldı.

“BAKANLIK SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETSİN, BELEDİYE RUHSAT VERMESİN”

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler “Halkın malı olan bu kumsalın işgaline karşı duracağız” dedi.

Güler, belediyenin ruhsat izni vermemesini ve bakanlığın kira sözleşmesini iptal etmesini istedi.



Platform avukatı Seher Gacar da “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu firma ile yapmış olduğu 3 yıllık kira kontratı iptal edilmedikçe tehlike geçmiş değil. Ayrıca, Çeşme Belediyesi bu kaçak yapılaşmaya işyeri açma ve işletme ruhsatı vermemeli. Yapılan tahribat mahkeme bilirkişisi tarafından tespit edilmeli, sorumlular hukuk karşısında ceza almalı. Hukuk mücadelesine devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 26 Ocak 2022 tarihinde SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, o günlerde yeni başlayan beach club yapım faaliyetleri hakkında belediye ekiplerinin tutanak tuttuğunu belirterek, “Süreci takip edeceğiz. Yapılaşma gerçekleştirirlerse yasanın gereğini yerine getireceğiz” demişti.

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