Cezaevlerindeki sağlık ihlalleri için CHP’den önerge

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca cezaevlerinde yaşanan sağlık ihlallerinin araştırılması için Araştırma Komisyonu önergesi verdi. CHP’li 24 milletvekilinin de imza attığı önergede sağlık ve yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekildi.

Selami AYDIN

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CHP cezaevlerinde hükümlülerin yaşadığı sağlığa erişim engeli, sağlık ve yaşam hakkı ihlallerinin araştırılması için Araştırma Komisyonu kurulması amacıyla önerge verdi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve 24 milletvekili imzası taşıyan önerge gerekçesinde tutuklu, hükümlü ve yakınlarından çok sayıda şikayet geldiğine işaret edildi. Karaca özellikle ağır hasta tutukluların tahliye taleplerinin dikkate alınması için Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

‘KARACA: MEVZUAT DEĞĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ'



Türkiye'de 314 bin 502 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu ve sayının her geçen gün arttığını belirten Karaca, “Önergemizde devletin tedbir alması gerektiğini ve mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu işaret ettik. Cezaevlerinde sağlık ve yaşam hakkı ihlallerine yönelik alınacak tedbirler belirlenmeli.

Hasta hükümlülerin tahliye talepleri süratle değerlendirilmeli. Hastalığı olanların tedaviyi alması sağlanmalı. Ceza İnfaz Kurumlarının kapasitesi artırılmalı. Sağlık hakkına erişim sağlanmalı ve yaşam hakkı ihlalleri ortadan kalkmalı” ifadelerini kullandı. Karaca ayrıca cezaevlerinde intihar ve şüpheli ölümlerin de mercek altına alınması gerektiğini belirtti.

‘YETERSİZ BESLENME SIKINTISI'



Cezaevlerinde aşırı kalabalıklaşmanın yetersiz koşulları beraberinde getirdiğini ifade eden Karaca sözlerini şöyle sürdürdü; “Hijyen hizmetlerinin sınırlı oluşu, sağlıklı gıdaya ve yeterli besine erişim, doyurucu öğünlerin olmaması da sağlık sorunlarından ayrı düşünülemez.

İdarenin keyfiyetine bağlı bazı düzenlemelerin hak ihlallerine sebep olduğunu belirten hapishanedeki tutuklu/hükümlüler, sorunlarının kamuoyu gündemine getirilmesini, heyetlerin yerinde inceleme yapmasını, TBMM çatısı altında komisyon oluşturularak hak ihlallerinin araştırılmasını talep etmektedirler”

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