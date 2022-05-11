CHP asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini açıkladı

Nisan ayı itibariyle asgari ücretin bazı temel besin maddeleri karşısında ne kadar olması gerektiğini hesaplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Asgari ücretli geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5226 TL olmalıdır’’ dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Nisan ayı itibariyle asgari ücretin bazı temel besin maddeleri karşısında ne kadar olması gerektiğini hesapladı. Ağbaba;''Son bir yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyon ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4253 TL asgari ücret Nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5226 TL olmalıdır'' dedi.

Ağbaba’nın paylaştığı tablo şöyle: (Kaynak; TÜİK Madde Sepeti)

İŞTE KARŞILAŞTIRMASI

ÜRÜN-YILLIK ARTIŞI-NİSAN ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI (SEÇİLİ ÜRÜNLERE GÖRE)

KURU SOĞAN

%173

7.712 TL.

MARGARİN

%165

7.486 TL

DOMATES

%157

7.260 TL

SALATALIK

%149

7.045 TL

SİVRİ BİBER

%143

6.864 TL

TAVUK ETİ

%128

6.469 TL

NOHUT

%126

6.384 TL

TOZ ŞEKER

%115

6.073 TL

YUMURTA

%110

5.916 TL

MAKARNA

%100

5.650 TL

MERCİMEK

%99

5.621 TL

ET

%97

5.565 TL

AYÇİÇEK YAĞI

%94

5.480 TL

EKMEK

%85

5.226 TL

BEYAZ PEYNİR

%74

4.915 TL

“ASGARİ ÜCRETE BİR AN EVVEL GÜNCELLEME YAPILMASI GEREKİYOR”

Verileri değerlendiren Ağbaba, şöyle devam etti:

*4253 TL asgari ücret geçtiğimiz yılki 2825 TL'lik asgari ücretin 200 TL gerisinde düşmüş durumda.

*Asgari ücret resmi enflasyon verileri karşında dahi geçen yılki 2825 TL asgari ücretin 200 TL gerisinde kalmış durumda. Asgari ücrete yüzde 50'lik zam gelmesine rağmen resmi enflasyon yıllık yüzde 70'e çıkarken aylık enflasyon artışı eğer Nisan ayındaki gibi devam ederse, enflasyon resmi verilerde dahi yüzde 100'ü bulacaktır.

*Sadece Nisan ayındaki yıllık fiyat artışlarına baktığımızda,15 temel besin maddesindeki alım gücü değerlendirildiğinde, bir asgari ücretlinin eline geçen ücretle geçen yıl aldığı toplam ekmeği bu yılın Nisan ayında almak isterse, Nisan ayı itibariyle asgari ücretin en az 5225 TL olması gerekiyor. Bu tutar kuru soğanda 7 bin 712 TL, tavuk etin de 6469 TL, Makarnada 5650 TL ve Ette ise 5565 TL en az olması gerekiyor. Gıda enflasyonunda emin adımlarla üç haneye doğru gittiğini düşündüğümüzde asgari ücrete bir an evvel güncelleme yapılması gerekiyor.

*Ek zam için asgari ücretlinin açlıktan ölmesi mi gerekiyor?

*İktidar yetkilileri sürekli olarak çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinden bahsediyor. Ücretler enflasyonun altında kaldığı takdirde müdahale edeceklerini dile getiriyor. AKP Genel Başkanı veren el alan elden hayırlıdır diyor. Lakin tüm bu sözlerin üzerine asgari ücretliler ile ilgili herhangi bir adım atılmıyor. Asgari ücrete ek zam yapılması için asgari ücretlilerin ailesi ile birlikte açlıktan ölmesi mi gerekiyor?

*Kur korumalı mevduatla asgari ücretlilerin sırtından zenginlere kaynak aktaracağınıza 10 milyon asgari ücretli ve ailesine insan onuruna yaraşır bir ücret verilebilir. İktidar tercihini her zamanki gibi işçilerden değil bir avuç yandaştan yana kullanmaya devam ediyor.

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