CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı. İl Başkanı Gönül Özel’in görevden alınması ve kongre yapılması için imza toplayan CHP’liler dava açmıştı.

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Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonucu CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı. Kayyum olarak görevlendirilen isimlerin yönetiminde genel kurul çağrısı yapılacak.

Davada istinaf yolu açık, nihai karar verilmiş değil. CHP'nin de karara itiraz etmesi bekleniyor.

CHP'Lİ DELEGELER İL BAŞKANINA KARŞI İMZA TOPLAMIŞTI

Kayyum atanmasına giden süreç 16 Şubat 2020'de yapılan il kongresinde başlamıştı. Diyarbakır'da il başkanı seçilen Gönül Özel'in görevden alınması için en az 70 delege imza toplamış ve imzalar CHP Genel Merkezi'ne gönderilmişti.

Olağanüstü kongre kararı alınmamasının ardından Özel'in görevden alınması için imza toplayan delegeler tarafından dava açılmıştı. Bugün görülen üçüncü celsede mahkeme, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atanmasına karar verdi.

“GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, SÖZCÜ’ye yaptığı kısa açıklamada, “Hukuki olarak il başkanlığım devam ediyor. Genel merkez benimle, genel başkanımız benimle. Hiçbir sıkıntı yok ben görevimin başındayım” dedi.