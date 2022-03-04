CHP Esnaf Masası 14 vekille Erzincan’da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 14 milletvekili CHP Esnaf Masası heyeti olarak Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası'nın doğu illerini ziyaret programı Erzincan ile sona erdi. CHP Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ali Şeker, Baha Ünlü, Mürsel Alban, Yüksel Mansur Kılınç, Neslihan Hancıoğlu Ayhan Barut, Orhan Sarıbal, Atila Sertel, Ulaş Karasu, Aydın Özer, Abdurrahman Tutdere ve Polat Şaroglu'ndan oluşan Esnaf Masası heyeti Erzincan'da esnaf ve meslek odalarını ziyaret edip, bölge halkı ile bir araya geldi.

Esnaf Masası heyeti ziyaretler öncesi Erzincan İl Başkanlığı önünde basın toplantısı gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Esnaf Masası Başkanı Veli Ağbaba, Tarım Bakanı Pakdemirli'nin istifasını, yeni bakanın geçmişini, esnafın sorunlarını ve Millet İttifakı iktidarında yapacaklarını anlattı. Ağbaba, şunları söyledi:

“TARIM BAKANI BUGÜN ERZİNCAN'A GELECEKTİ AMA GELEMEDİ”

Ülkede tarımın durumu çok konuşuluyor, bugün de çok konuşulacak. Akşam yattık bakan Pakdemirli, sabah kalktık bakan bay Kirişçi. Bugün tarım bakanı Erzincan'a gelecekti ama gelemedi. Aslında tek adam yönetiminin özeti bu. Bakan değişiyor, Bakan görevden af talep ediyor dahası görevden af mı talep etti yoksa görevden alındı mı onun da yorumunu size bırakmak istiyoruz.

“BAKAN DEĞİŞİYOR AMA POLİTİKA DEĞİŞMİYOR, ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR”

Türkiye dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biriydi, Türkiye ürettiği tarım ürünleri ile kendine yeten ülkelerden biriydi maalesef hem Pakdemirli hem de onun öncesi Türkiye'de tarımı bitirme noktasına getirdi. Türkiye ekmeğe muhtaç duruma geldi. Türkiye'nin buğday ithalatının yüzde 86'sı Rusya ve Ukrayna'ya bağlı. Bakan değişiyor ama politika değişmiyor, anlayış değişmiyor. Bakan değişiyor ama Türkiye'de tarım ve hayvancılık yok olmaya devam ediyor. Öyle birini bakan yaptılar ki kendisi özel bir şirkette CEO görevine sahipti, adeta Türkiye'de tarımı bitirmek için görevlendirildi.

“HOŞ GELDİN KİRİŞÇİ DİYEMİYORUZ”

Güle güle Pakdemirli diyoruz ama ne yazık ki hoş geldin Kirişçi diyemiyoruz çünkü bakanlar değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Değişmesi gereken şey zihniyettir, anlayıştır. Bu topraklarda tekrardan tarımı ve hayvancılığı var edecek üretimi var edecek bir anlayışın gelmesi lazım. Gitmesi gereken Pakdemirli değil gitmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyorlar istifa etmedi görevinden affını istedi. Türkiye'de tek adam sisteminin özeti budur. Onlar birer siyasetçi değil birer memur ya görevinden af talebinde bulundu ya da görevinden alındı.”

“BAKANLARI PENSİLVANYA'DA Kİ HOCAEFENDİLERİ ÖNERİYOR”

Son aylarda bakanların sürekli değiştiğini de vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Hazine ve Maliye Bakanı da değişti, Nebati geldi. Bakanlar kurulunu Recep Tayyip Erdoğan atıyor da peki bakan önerilerini kim yapıyor? Size söyleyelim bunların ABD'deki Pensilvanya'daki hoca efendileri yapıyor. Fetullah Gülen'in tezgahından geçmeyen kimse bakan olabiliyor mu? Nebati’nin Fetullah Gülen ile boy boy resimleri vardı bu beyefendinin kimlerle resmi var; bu beyefendinin de Kemal Öksüz'le resimleri var. Dolayısıyla onlar yetiştiriyor, Recep Tayyip Erdoğan ise Bakan olarak atıyor” dedi.

“AKARYAKIT FİYATLARI SON 20 YILDA 20'YE KATLANDI”

Açıklanan son enflasyon rakamlarını da değerlendiren Ağbaba, AKP'nin son 20 yılda kendi rekorunu kırdığını belirtti. Ağbaba, “Maalesef üretici enflasyonumuz üç haneli, halkın gerçek enflasyonu üç hane, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ise iki hane. Akaryakıt son 20 yılda 20'ye katlandı. AKP iktidara geldiği zaman 2002 yılında benzin 1,62, motorin ise 1,48 idi. 2022 yılında benzin 18, motorin 19 lira oldu. Yakın zamanda kadar kuruş kuruş zamlanan akaryakıt artık 1 lira, 1,5 lira artıyor. Motorine son 5 günde 4 lira 35 kuruş zam, benzine ise 3 TL zam geldi ve bugün yine zam var. Akaryakıtın zamlanması yaşamımızın da pahalanmasına neden oluyor. Tarımımız akaryakıta bağlı artık çiftçi traktörüne mazot koyamayacak. Ne diyoruz biz; iktidara geldiğimiz de çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV kaldırılacak.

Maliye Bakanı, enflasyonun yüzde 50'yi görmeyeceğini söylüyordu. Resmi rakamlarda bile enflasyon yüzde 55. Bir gün Nebati, bir gün Erdoğan Polyanna’cılık oynayarak halka pembe tablolar çizmeye çalışıyor” diye konuştu.

“ALLAH AŞKINA ERZİNCAN'DA BÜYÜYEN VAR MI?”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı büyüme rakamlarını da eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne diyor Türkiye yüzde 11 büyüdü. Allah aşkına Erzincan'da büyüyen var mı? Esnaf büyüdü mü, işçi büyüdü mü, çiftçi ya da memur büyüdü mü? Bunların neyi büyüdü borcu büyüdü. Birde ne büyüdü elektrik faturaları büyüdü, ne kadar büyüdü yüzde 127 büyüdü. Başka neler büyüdü, borçlarımız büyüdü. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2020 yılında 2 milyon 380 bin kişi bankalara olan kredi borcunu ödeyemedi, 2021 yılında 2 milyon 989 bin kişi banka kredilerini ödeyemedi. Kredi kartı borçlu sayısı 2020 yılında 2 milyon 460 bin kişi iken 2021 yılında kredi kartı borçlu sayısı 2 milyon 687 bin kişiye çıktı. 2021 yılında bankalar tarafından yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 704 bin kişiye çıkmış durumda. Tapu dairelerinin yaptığı işin yüzde 70'i icra ve ipotek işlemleri. Türkiye'de 2021 yılında icra takipleri büyüdü, borçlar büyüdü, kara listeler büyüdü” dedi

“İKİ AYDA MEMUR 844 LİRA, EMEKLİ 581 LİRA, ASGARİ ÜCRETLİ 601 LİRA KAYBETTİ”

Türkiye'nin her geçen gün hızla yoksullaştığını anlatan Ağbaba “İki ayda memur 844 lira, emekli 581 lira, asgari ücretli 601 lira kaybetti. Yılbaşında maaşı 5.585 lira olan en düşük memurun alım gücü iki ayda 4.796 liraya düştü. Asgari ücretin alım gücü de 4.253 liradan 3.652 liraya kadar geriledi. Enflasyon rekor düzeyde artınca sene başında zam ve ek zamla maaşı 6 bin 660 liraya çıkan 9’un 4’ü bir öğretmenin alım gücü şubat sonunda 941 lira azalarak 5 bin 719 liraya düştü. Hemşirenin alım gücü bin 54 lira azalarak 6 bin 406 liraya düştü. En düşük memur emeklisi aylığı 581 lira kayıpla 3 bin 535 liraya geriledi” diye konuştu.

“BAHÇELİ KANDİLİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK ELEKTRİK TÜKETEN SARAYA GÖNDERSİN”

Hala Türkiye'de 700-800 TL maaş alan dul ve yetimlerin bulunduğunu da ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yoksul sayımız 11 milyon 200 bin. Bu memleketteki israf ve şatafat düzenine son vereceğiz. İnsanlar yokluktan intihar ederken beyler saraylarda gününü gün etmeye devam ediyor. Bahçeli kandili Türkiye'de en çok elektrik tüketen saraya göndersin. Böylece Türkiye ekonomisine katkısı olur. Hem pandemi hem ekonomik kriz esnafımızı vurmuş durumda. İttifak ortaklarımızla birlikte iktidara geldiğimiz zaman esnafın tüm dertlerini çözeceğimizi belirtiyoruz. Esnafımızın kredi faiz borçlarını sileceğiz. Esnaf bakanlığı kuracağız. Sicil affı getireceğiz. Esnafımız kendi evinde kiracı durumuna düştü. Elektrik faturaları kirayı geçti. Kirada stopaj uygulamalarına son vereceğiz. Esnafı üç harfli dediğimiz yedi başlı ejderhalara yedirmeyeceğiz. Millet İttifakı üç harfli marketlerin değil esnafın, bakkalın, şarküterinin, sanatkarın hükümeti olacak, sözümüz sözdür. Bunun için derhal erken seçime gidilmesi lazım.

“6 SİYASİ PARTİ LİDERİNİN BİR ARAYA GELMESİ PSİKOLOJİLERİNİ BOZDU”

6 siyasi parti liderinin bir araya gelmesi psikolojilerini bozdu. Genel başkanımız dün “bu milletin kanını emenlerden hesap sormazsam namerdim” dedi. Bizde bu milletin kanını emenlerden hesap sormazsak namerdiz. Herkesin özgürce kendini ifade edebileceği bir Türkiye yaratacağız. Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir Türkiye yaratacağız. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız.”