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CHP gençlik kolları, o yurdun önünde öğrencilere karpuz dağıttı

CHP Gençlik Kolları, 1 dilim karpuzun 6.5 TL'ye satıldığı İstanbul Mimar Sinan Erkek KYK Yurdu önünde öğrencilere karpuz dağıttı.

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CHP gençlik kolları, o yurdun önünde öğrencilere karpuz dağıttı

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi, gençler arasında “İnternetçi abi” lakaplı Taylan Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirterek, “Gençlerin sırtından kar etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP gençlik kollarının 1 dilim karpuzun 6.5 TL’ye satıldığı İstanbul Mimar Sinan Erkek KYK Yurdu önünde öğrencilere karpuz dağıttığını duyurdu.

Deniz, o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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