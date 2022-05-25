CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suçluların telaşı içindeler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ailesinin ABD'ye vakıflar aracılığıyla para kaçırdığı iddiası üzerine, iktidardan peş peşe yapılan açıklamalara dikkat çekti ve İsmet İnönü'nün sözünü hatırlatarak, "Suçluların telaşı içindeler" dedi. "Hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek, "Konuşmuyor, başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş! Kendisine teklif ettim. Çık kardeşim! Senin bir sürü televizyonun, yandaşın var. Vallahi tek başıma çıkacağım. Hepiniz toptan gelin oturup konuşalım" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’deki programına devam etti. Kadın Buluşması'nın açılışında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, etkinliğe katılan kadınların dertlerini dinledi.

KADINLAR DERTLERİNİ TEK TEK ANLATTI

Etkinliğe katılan kadınlar, sorunlarını CHP liderine şöyle anlattı:

* Düzce'de hiç tarım arazisi kalmadı. Hep villalar. Çok vahim. Bir köy var orası kaldı, her yer villa doldu betonlaştı. Bir şey yapmaya yer yok yazık günah, bu kadar da olmaz.

* İktidara geldikten sonra çalanlara çırpanları affedecek misiniz yoksa hesap soracak mısnız?

* Ben emekli olamayan bir bankacıyım. Kanunların gereğinin yürütülmesiyle hakkı elinden alınan 3,5 milyon kişiden biriyim. Bizler, sanki hükümetten ekstra bir şey istiyormuş gibi hakkımız ödenmiyor.

* Biz yıllarca devlete ödediğimiz verginin karşılığı olarak emekliliğimizi istiyoruz. Bizler bu ülkede çalışamayacak kadar yaşlı, emekli olamayacak kadar da genç olarak tarif ediliyoruz. Ben sizin sözünüze güvendiğim için sizden Kemal Kılıçdaroğlu sözü istiyorum bu konuya el atacağınıza dair.

*Kızım Gazi Üniversitesi mezunu. Mezun oldu, formasyonunu aldı 3 yıldır atanamıyor. Çocuğum markette çalışıyor. Bu zulüm değil mi?

* Dün akşamki açıklamanızı büyük bir heyecanla beklemiştim. Orada birtakım vakıf ve derneklerin yurt dışına para transferinden söz ettiniz. Zaten bilinen bir gerçekti. Benim öğrenmek istediğim yurt dışına kaçırılan bu ülkenin sermayesi, bu ülkenin parası.

* İktidara geldiğinizde bu paralar ve çalınan servetimizi iade alacak mısınız, getirttirebilecek misiniz yoksa bu suçu işleyenlerin yanına kar mı kalacak?

* Bu sandık önümüzde geldiğinde sandık güvenliğini sağlayabilecek miyiz? Bu Türkiye genelinde hepimiz için çok önemli.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUNDA BİR GÖRÜŞE VARDIK”

Kadınları dinledikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, tek tek sorulara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

* Altılı masa, cumhurbaşkanlığı konusunda şöyle bir görüşe vardık. Bize hep soruyorlar kim cumhurbaşkanı adayı olacak diye. Biz cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin niteliklerini son açıkladığımız bildiride koyduk.

* O niteliklere sahip olan birisini cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyeceğiz. Şu an kadar altılı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadı. Ama hepimiz şundan eminiz. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayı kesinlikle 13. cumhurbaşkanı olacak.

“İŞTE BUNUN İÇİN BELEDİYE BAŞKANININ CHP’Lİ OLMASI LAZIM”

* Tarım arazisi kalmadı diye söylediniz. Evet, bütün şehirler beton ormanına döndü. Bu sorunun çözülmesi için her kentin bir planlaması olması lazım ve bunun da o kentin anayasası gibi olması lazım. İşi planlamaya değil de müteahhide teslim ederseniz böyle bir tablo ortaya çıkar.

* Düzce, Türkiye'nin en yeşil kentlerinden birisi. Bu kadar yeşilliğin içinde Türkiye'de havası en kirli şehirlerden birisi burası. Bu da başlı başına bir sorun. Burasının korunması lazım. Bunun için de belediye başkanının CHP'li olması lazım.

‘KAÇIŞ PLANI’ AÇIKLAMASI: KAÇIYOR, KAÇSIN, YAKALAYACAĞIM

* Akşam sosyal medyada devleti soyanlardan bahsettim. Amerika'ya yerleşecekler herhalde öyle anlaşılıyor. Buradan milyarlar gidiyor. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Bütün bunların hepsini söyledim. İsim vermedim ama ‘Erdoğan açıklasın' dedim.

* Efendim ‘15 Temmuz, FETÖ…' ne ilgisi var bunlarla…Benim söylediklerim doğru mu yanlış mı? Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri yanlışsa söyle. Burası yanlıştır diyemiyorum. Kaçıyor. Kaçsın, yakalayacağım. Hiç meraklanmayın.

* Kim devleti soyuyorsa, kim kul hakki yiyorsa, kim bu ülkede fakirin fukaranın hakkını yiyorsa onun hesabını soracağım. O ayrı bir şey.

BELGELERİ NEREDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

* Zaten suçlarının telaşı içinde arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Yapıyorlar ama benim söylediklerimin neresi yanlış onu söyleyin. O yok. Benim söylediklerimi dinleyin. Ben ‘burada vakıf kurdun, orada vakıf kurdun' diyorum. Vakfın ismini veriyorum. TÜRGEV, Ensar diyorum. 10, 20 milyon dolar diyorum. Yaklaşık 1 milyar lira gönderdiniz diyorum.

* Ben bunu Türkiye'deki vakıflardan değil, Amerika'daki IRS dedikleri gelir iradesi başkanlığının internet sitesinden öğreniyorum. Çünkü Amerika şeffaf bir devlet. Amerika, ‘Buraya para getiriyorsanız, bir vakıfta kullanırsanız ben onu ilan ederim' diyor ve ilan ediyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Yalandır, sahtedir diyemiyorlar. ‘15 Temmuz' diyorlar. Ne ilgisi var bununla. ‘Taktik' diyorlar. Ne taktiği? Ben rakam veriyorum.

“SUÇLULARIN TELAŞI İÇİNDELER”

* Rahmetli İnönü derdi, ‘Suçluların telaşı içindeler' diye. Aynen. Suçluların telaşı içindeler.

* Kul hakkı yiyeni affedemem. Yüce yaradan da diyor ki her türlü günahla gelirseniz affederim ama kul hakkını affetmem diyor. Kul hakkı ayrı.

“HEPSİNİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

‘Kaçış planı’ açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Buradan transfer olan paraları geri alacak mısınız yoksa yolsuzluk yapanların yanına kar mı kalacak?” diye soruldu. Hiç kimsenin yanına kalmayacak. Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Endişe etmeyin. Sen gideceksin, orada bir vakıf kuracaksın…Vakıf kuruyorlar, 35 katlı gökdelen yaptılar…Öğrenci yurdu yapıyorum diyor sen beni mi kandırıyorsun? Parayı oraya götürüyorsun. Ben de buna inanacağım…Kendi dünyalarını yapıyor….

“TEK BAŞINA ÇIKACAĞIM, HEPİNİZ TOPTAN GELİN”

* Çiftlikleri var, binaları var, gökdelenleri var. Başlarında yöneticileri kim? Beyefendinin çocukları…Sen oraya Amerikalılara hizmet etmek için mi gidiyorsun? Hayır. Servetini oraya götürüyorsun. Mal varlığını oraya götürüyorsun.

* Hepsinin hesabını soracağım. Konuşmuyor, başkalarını konuşturuyor. Sen çık konuş! Kendisine teklif ettim. Çık kardeşim! Senin bir sürü televizyonun, yandaşın var. Vallahi tek başıma çıkacağım. Hepiniz toptan gelin oturup konuşalım.

“SEÇİM LİSTELERİ GELDİ, BAKTIK ÖYLE BİR ADAM YOK…”

Seçim güvenliği konusuna değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Şu anda CHP'nin bilgi işlem merkezinde, 1998 yılından 2018'e kadar kim, hangi sandıkta oy kullanmış hepsinin verileri var bizde. Tamamını güncelliyoruz.

* Bir örnek vereyim seçim listeleri geldi 100 küsür yaşında bir adam ilk kez oy kullanıyor. ‘Bu nasıl olur?' dedik. Hemen oraya CHP'lileri gönderdik. Böyle bir adam yok. Hemen uyardık, listelerden sildik. Bütün listelere bakıyoruz.

* 6 lider seçim güvenliği konusunda karar aldık. Bu konuda bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz çalışıyor. Her bir sandıkta, sandık başında olan arkadaşlarımızı eğittik.

* Sandık başında olan arkadaşlarımız tutanağı imzaladıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafı çekip genel merkeze attılar. Dolayısıyla biz kimin kazanıp kazanmadığını çok önceden öğrendik. Sandık güvenliği konusunda endişe etmeyin, çalışıyoruz.

“BÜTÜN ÖĞRETMENLER KADROLU OLACAK”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, diğer sorulara ise şu yanıtları verdi:

* En geç 2 yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim.

* Emeklilikte Yaşa Takılanların hakkını savunacağız. Yeter ki hak aramayı bilin. Yeter ki yalnız olmayın. Haksızlığa uğrayanların bir arada olması lazım.

* Şimdi para yok diyorlar ama beşli çetelere para var. O beşli çetelere ne yapacağımı çok iyi biliyorum.

* Gazi mezunu kızım var, atama bekliyor dendi. Bütün bunların hakkını hukukunu savunacağız. Köy okullarını yeniden açacağız. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen garabetine söz vereceğiz. Bütün öğretmenler kadrolu olacak.

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