CHP, İstanbul İl Başkanlığı önünde Canan Kaftancıoğlu için toplandı

Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine, İstanbul İl Başkanlığı'na gitme çağrısında bulunmuştu. Saat 18.00 itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmalar başladı. Birçok milletvekili ve belediye başkanı da alana geldi.

Fırat FISTIK

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Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından tüm CHP milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı’na çağırdı. CHP örgütleri de Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu karşılamak üzere partilileri Seyrantepe’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’na davet etti.

Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından saat 18.00 itibariyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmalar başladı. Birçok milletvekili ve belediye başkanı da alana geldi. “Hak, Hukuk, Adalet” ve “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU, İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu, Canan Kaftancıoğlu karşıladı.

KAFTANCIOĞLU: BİZ İYİYİZ, KÖTÜ OLMASI GEREKENLER DÜŞÜNSÜN

Kaftancıoğlu, İl Başkanlığı’na sevgi gösterileri arasında geldi, “Direne direne kazanacağız” sloganı atıldı.

Kendisine destek verenler tarafından hali hatrı sorulan Kaftancıoğlu, “Hep yan yanayız. Hiçbir şey olmaz. Biz iyiyiz. Kötü olması gerekenler düşünsün” şeklinde yanıt verdi.

“HUKUKSUZLUĞUN HEPİMİZE YAŞATTIĞI MAĞDURİYET”

Canan Kaftancıoğlu, karar sonrası ilk açıklamasında şunları söylemişti:

“Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak edeni, arayan soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek götüreceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak.”

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