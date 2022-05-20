CHP, İstanbul mitingine hazır

CHP, İstanbul Maltepe’de yapılacak mitinge hazır. Mitingde önce vatandaşlar söz alacak, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka seslenecek. Mitingde protokol olmayacak, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sahneye çıkacak.

Fırat FISTIK

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21 Mayıs'ta Bursa’da yapılması planlanan miting, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından İstanbul’a alınmıştı.

ÖNCE VATANDAŞLAR KÜRSÜYE ÇIKACAK, SORUNLARINI PAYLAŞACAK

Mitingin programı ise Mersin'de yapılan ‘Milletin Sesi' mitingiyle hemen hemen aynı.

O mitingde olduğu gibi Maltepe'de de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce sahneye vatandaşlar çıkacak ve sorunlarını paylaşacak.

Vatandaşların konuşmalarının ardından ise sahneye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte milletvekilleri, parti yöneticileri ve partinin 11 büyükşehir belediye başkanı çağrılacak.

PROTOKOL OLMAYACAK

Mitingde parti yöneticileri, belediye başkanları ve vekiller için ayrı bir protokol yapılmayacak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken, tüm parti kurmayları vatandaşlarla birlikte alandan konuşmayı dinleyecekler.

ADALET, BİRLİK, DAYANIŞMA VURGUSU

Miting, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla son bulacak.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında adalet vurgusunu öne çıkarması, birlik-dayanışma mesajları vermesi bekleniyor.

Diğer partilere genel başkan düzeyinde çağrı yapılmazken, özellikle 6'lı masada bulunan partilerle birlikte muhalefet partilerin il yöneticileri mitinge davet edildi.

AFİŞTE, KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİRLİKTE YER ALDI

Miting çağrı afişinde ise Kılıçdaroğlu ile birlikte Kaftancıoğlu'nun fotoğrafı yer alırken, slogan olarak da Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşmada kullandığı “Canan cesurdur, yüreklidir” cümlesi yer aldı.

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