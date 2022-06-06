CHP müzik yasağına karşı dava açtı: ‘Niyetleri yaşam tarzına müdahale’

CHP’nin Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile gece 01.00’den sonra getirilen müzik yasağına karşı Danıştay'da dava açtı. İlgezdi, “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar, ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir." dedi.

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Pandemi sürecinde saat 24:00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati, yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak gece 01.00’e kadar uzatılmıştı. CHP'nin Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, karara ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.

“NASIL BİR VİRÜS Kİ NOTAYLA YAYILIYOR?”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlgezdi, “Pandemi ile mücadele bahanesiyle bu ülkenin seküler yaşam tarzına bir saldırı gerçekleştirildiği aşikardır. Tüm mekanlarda HES kodu uygulaması kalktı, yüz yüze eğitime geçildi, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla tüm koltuklar satışa sunuldu, açık alanların yanı sıra kapalı mekanlarda dahi maske uygulaması kalktı. Virüsle ilgili aklınıza gelen bütün kısıtlamalar kaldırıldı. Nasıl bir virüs ki müzikle, notayla yayılıyor? Virüsün yayılmasında nasıl bir değişiklik oldu da müzik yasağının saatleriyle oynanarak saat 22:00'den 24:00'e şimdi ise 01:00'e çekildi?” diye konuştu.

“YASAKÇI ZİHNİYET MÜZİĞİ RAHAT BIRAKMIYOR”

İlgezdi, müzik yasağının hala kaldırılmamasını, iktidarın yasakçı zihniyetinin sonucu olduğunu ifade ederek, “Covid-19 mikrobunun gece 1'e kadar müzik dinleyenlere bulaşmazken 1'den sonra bulaştığını gösteren bilimsel bir makale var mı? Bugüne kadar ‘minareyi çalan kılıfını hazırlar’ mantığıyla kendi yargıçlarınızla, hukuki kılıflar uydurarak birçok karar aldınız. Yargıyı dahi kendi kararlarınıza göre değiştirdiniz yetmedi şimdi de küresel anlamda geçerliliği olan bilimi kendinize göre değiştiriyorsunuz. Biz şeriat ile yönetilen 9 ülkeden biri değiliz ve tek bir kişi tek bir genelge ile 2 yıldır bu ülkedeki bütün müziği susturamaz. Müzik yasağının pandemiyle hiçbir ilgisi olmadığı artık netliğe kavuşmuştur. Mevcut iktidarın yasakçı zihniyeti müziği, sanatı, sanatçıyı rahat bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYI İHLAL EDİYORLAR”

Anayasa'nın Sanatın ve Sanatçının Korunması başlıklı 64. Maddesi'ne de değinen Akkuş İlgezdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanat dünyası anayasal güvence altındandır. Anayasamızın 64. Maddesi; ‘Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır' der. Bu yaptıkları suç, anayasamızın 64. Maddesine aykırı hareket ediyorlar. Sanat faaliyetlerini desteklemek yerine engelliyorlar.

Sanatçılarımızı korumak yerine konserlerini yasaklıyor, ahlaksızlıkla suçluyorlar. Bu zihniyet yüzünden kültür ve sanat dünyamız 2 yıldır kan ağlıyor. Partimin Kültür Ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, sanat emekçilerimize sözümdür. Müzik yasağı kısıtlamasına yönelik Danıştay'da açtığımız davanın takipçisi olacağım. Bu yasak ya kalkacak ya kalkacak.”

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