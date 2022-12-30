CHP, öğrencilere yeni yıl hediyesi dağıttı: Kılıçdaroğlu öğrencilere telefondan seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un destekleriyle Elazığ ve Tunceli’deki ortaokullara yeni yıl hediyesi olarak eğitim setleri dağıtıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla katılarak öğrencilerin her türlü eğitim ihtiyacını karşılamanın kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli ve Elazığ'da yüzlerce öğrenciye CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un danışmanı Ronay Gezici ve Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan tarafından yeni yıl hediyesi olarak eğitim setleri dağıtıldı. Pertek ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim setleri dağıtımı sonrasında CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, öğrencilere başarılar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

“DERSLERİNİ ÇALIŞSINLAR”

Gerçekleşen etkinliğe telefonla katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün öğrencilerin gözlerinden öpüyorum, onlardan sadece bir şey bekliyorum; derslerini çalışsınlar. Onlar gelecekte Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacaklar onlarında her türlü eğitim ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da ilçeye sundukları destekten dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri yeni yıl hediyeleri ile birlikte fotoğraf çektirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.