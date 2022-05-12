CHP seçim için sahaya iniyor

CHP’li 102 milletvekili Haziran ayı başında dört gün süreyle yurda dağılıyor. Vekiller 30 büyükşehir dışındaki 51 kente giderek halkın sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerilerini aktaracak.

Başak KAYA

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP MYK'da milletvekillerinin yurt gezilerine çıkması kararlaştırıldı. Genel Başkan yardımcıları ve Grup Başkanvekilleri dışındaki 102 milletvekili ikişerli gruplar halinde 51 kente gidecek. Milletvekillerinin gideceği iller, kura ile belirlendi.

MESAJ İLETECEKLER

Yurda dağılacak olan milletvekilleri, gidilen ildeki tüm ilçeleri dolaşacak ve halkın yanı sıra sivil toplum örgütleri, barolar, ticaret, sanayi ve ziraat odaları, meslek örgütleri, Sendikaların temsilcileri ile görüşecek. Yapılan ziyaretlerde kentin ve ilçenin sorunları dinlenecek ve bu sorunlara ilişkin çözüm projeleri dile getirilecek. Halka “İktidara geliyoruz, sorunları biliyoruz ve çözeceğiz” mesajı verilecek.

RAPOR HAZIRLAYACAKLAR

Vekiller, oy oranının düşük olduğu ve CHP'nin milletvekili çıkaramadığı şehirlere de özel önem verecek. 3-4-5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak ziyaretlerin ardından gözlemlere ilişkin bir rapor da hazırlanarak, 10 Haziran'a kadar TBMM Grubuna iletilecek. Raporlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.