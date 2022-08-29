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CHP, Sedat Peker’in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulundu

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi'ne gelerek Sedat Peker'in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Yayınlanma: 11:06 - 29 Ağustos 2022 Güncellenme:
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CHP, Sedat Peker’in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulundu

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski başkanı Ali Fuat Tașkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti.

Peker’in iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, “Devletin nefes borularına yapışmış mikropların hepsini temizleyeceğim” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu sabah Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki CHP heyeti Ankara Adliyesi’ne gelerek Sedat Peker’in iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erkek, “Tüm milletvekillerimizin imzasıyla suç duyurusunda bulunduk. Yozlaşma o kadar büyüdü ki gerçek bir beka sorunu hale geldi. Yargının durumu da içler acısıdır. Savcılar harekete geçemediği için buradayız” dedi.

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