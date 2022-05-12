CHP, Soylu’nun sözleri için suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon kanalında “15 Temmuz’da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla...” sözleriyle ilgili CHP Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları, bakan Soylu'nun sözlerinin TCK'nın 309.'ncu ve 216.'ncı maddelerine göre suç unsuru taşıdığını ifade ederek Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ile partililerin katılımlarıyla Manisa Adliye binasının önünde basın açıklaması yapıldı.

“SÖYLEMLERİ BİR SUÇTUR”

Manisa Adliye binasının önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerinin bir suç unsuru taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumartesi akşamı bir televizyon programında yaptığı konuşmada '15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız' ifadesinde bulundu. Başlanılan ve yarım bırakılan bir işte demek ki kişi tarafından bu iş başlatılmış anlamına gelir.

Bu bir suçtur. Bunun araştırılması gerekir. 15 Temmuz günü bu toplum 250 şehit ve binlerce gazi verdi. Bunu başlatanlar kimlerdir? Ne kadar acayiptir ki FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması istenilen meclis önergesine ‘Red' cevabı veren bir siyasi partinin İçişleri Bakanı ‘Yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız' diyor.

Aydınlık Türkiye özlemiyle yanan insanlara tehditlerde bulunuyor. Tüm yargıçlara ve savcılarımıza sesleniyoruz. Bu bir suçtur. 15 Temmuz planını kim yaptıysa bunun açığa çıkarılması için gerekli araştırmayı yapın diyoruz. Süleyman Soylu'ya diyoruz ki, yasal sınırlar içerisinde biz buradayız. Kuştan korkan darı ekmez. Yasal sınırlar içerisinde gereken neyse yapsın. Biz demokrasi güçleri olarak bu davanın arkasındayız.”

“BAKAN OLMAKTAN ÇIKIP, KRİMİNAL BİR TİP OLMUŞTUR”

Açıklamada söz alan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak ise, bakan Soylu'nun bu sözleriyle TCK'nın 309.'ncu ve 2167.'ncı maddelerine göre suç işlediğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Sormak istiyoruz. Bu sözler ne anlama geliyor. Soylu bu sözleriyle 15 Temmuz'u gerçekleştirenlere yönelik yarım kalman eylemlerin tamamlayacağı iddiasıyla ve isim vermek suretiyle TCK'nın 216.'ncı maddesinde ‘Halkın sosyal sınıf, ırk, din mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlemektedir.

Ya da 15 Temmuz'u ‘Biz 15 Temmuz'u FETÖ ile planladık' diyor. Yani sözlerinden bu anlamı da çıkartabiliriz. Bu da TCK'nın 309.'ncu maddesine göre anayasal bir suçtur. Cezalandırılması gerekir. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmayacak hal ve hareketler sayın Süleyman Soylu'da.

İçişleri Bakanı bazı suç örgütleri elemanlarıyla, kriminal tiplerle fotoğraf çektiriyor ve bunlar basında yer alıyor. Gelinen noktada sayın bakanın kendisi kriminal tip olmuş. Artık İçişleri bakanlığını yapamaz hale gelmiş, Soylu bu ülkenin ‘Suç işleri bakanı' haline gelmiştir. Kendisine adalet önünde hesap soracağımız günleri iple çekiyoruz.”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise bakan Soylu'nun yanlış söylemlerine ve taraflı tutumuna karşı partilerinin dik duruşunun devam edeceğini dile getirdi.

Basın açıklamasının ardından CHP Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıkları parti avukatlarıyla birlikte suç duyurusu dilekçelerini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.