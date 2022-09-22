CHP Sözcüsü Öztrak’tan dolar paylaşımı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dolarda yeni rekorun kırılmasının ardından yaptığı paylaşımda, “Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat faizi ödendi. 75 milyar dolar TCMB arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor!” dedi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar/TL'de bugün 18,38'i görerek yeni bir rekora imza attı. Dolardaki yükselişin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
“75 MİLYAR DOLAR TCMB ARKA KAPISINDAN SATILDI”
Dolar artış grafiğini paylaşan Öztrak, “Bugün milleti Borsa İstanbul’da silkeleyenler, Aralık 2021’de döviz piyasasında silkeledi. Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL KKM faizi ödendi. 75 milyar dolar TCMB arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor!” ifadelerini kullandı.