CHP Sözcüsü Öztrak’tan TÜİK’e tepki: Bunların görevi rakam karartmak

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 12 aylık tüketici enflasyonunu yüzde 73.50 açıklayan TÜİK'e tepki gösterdi: TÜİK'in başta enflasyon ve milli gelir olmak üzere açıkladığı tüm istatistikleri ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Bunların görevi rakam karartmak.

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Bir basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrası, madde sepeti fiyat listesini yayımlamayan TÜİK’i eleştirdi.

– TÜİK’in başta enflasyon ve milli gelir olmak üzere, açıkladığı tüm istatistikleri ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Bunların görevi rakam karartmak. Sorumlular hakkında gereğini de hiç çekinmeden yapacağız. Artık TÜİK’in enflasyon rakamlarını uzun uzun irdelemenin bir anlamı yoktur. Ama gördüklerimizi de söylemek görevimiz.

TEK KİŞİLİK UCUBE REJİM SAYESİNDE…

– Kul hakkı yiyen TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla 12 aylık tüketici enflasyonu yüzde 73.50, ENAG’a göre ise yüzde 160.8… Bu ülke yüzde 100’ün üzerindeki enflasyon rakamlarını en son 1990’lı yıllarda gördü. Bu tek kişilik ucube rejim sayesinde 30 yaş altı milyonlarca gencimiz üç haneli enflasyonla tanıştı.

50 LİRAYA İKİ LİTRE BENZİN

– Enerjiye yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Hayat pahalılığı sel olup milletimizi ezecek. Yaz mevsiminin ilk sabahına bu zamlarla uyanan milletimiz, akşamına benzin ve mazot zamlarıyla bir kez daha sırtından vuruldu. Benzin ve mazotun litresi 25 lirayı aştı, 30 liraya koşuyor. Hep 50 liralık alıyorum diyenler, bugün 50 liraya iki litre benzin alıyor.

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