CHP’den 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı partisinden istifa etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre dün (26 Aralık 2022) sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 26 Aralık 2022 tarihine kadar istifa etmeleri istenmişti.

Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin istifa edecekleri tarih dün sona erdi. Milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti.

İstifa eden il başkanları ile görev yaptıkları illeri şöyle:

İSMET KARACA – BURSA

KAMİL GÜLMEZ -NEVŞEHİR

ENVER KİRAZ -MALATYA

HİKMET YALIM HALICI – ISPARTA

AYHAN DOĞAN-ERZİNCAN

ALİ ABBAS ERTÜRK-AKSARAY

ÇAĞDAŞ KURTGÖZ-TOKAT

ALİ KARAOBA – UŞAK

MEHMET GÜREL- YALOVA

MEHMET TAHTASIZ -ÇORUM

SERKAN SARI – BALIKESİR

BARIŞ BEKTAŞ -KONYA

İZZET AKBULUT -BURDUR

ADİL AKTAY -MERSİN

ŞEREF BARAN GENÇ-KIRŞEHİR

NAZIM DEMİR- HAKKARİ

ALİ MUSTAFA ÇELİK- TUNCELİ

SERACETTİN BEDİRHANOĞLU-VAN

HÜSEYİN YAŞAR – BATMAN

ÖMER HACISALİHOĞLU -TRABZON

ÖZGÜR YILDIZLI-KOCAELİ

MUSTAFA CEM KAĞNICI-KARAMAN

ATİLA ŞAHİN- ORDU

HASAN RAMİZ PARLAR-HATAY

YALÇIN KARAGÖZ-AFYONKARAHİSAR

FEVZİ PEKCANL-EDİRNE

ALAADDİN GÜNCER-KIRKLARELİ

ALİ ÇANKIR-AYDIN

MUSA SEMİH BALABAN- MANİSA

METİN ÜMİT URAL-ÇANAKKALE

ÜMİT ÖZER- KAYSERİ

ADEM ZEYBEKOĞLU- MUĞLA

DENİZ YÜCEL-İZMİR

SALTUK DENİZ-RİZE

BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU-DENİZLİ

YILMAZ COŞKUN-SİVAS

MEHMET AKİF PERKER- KİLİS

BEDRİ AĞAÇ-GÜMÜŞHANE

AHMET BİBER-ARTVİN

ABDULLAH ÇAKIR-KARABÜK