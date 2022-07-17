CHP’den AKP’ye “FETÖ’nün siyasi ayağı” yanıtı
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun “FETÖ’nünü siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur" açıklamalarına CHP'den sert yanıt geldi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir televizyon programında yaptığı “FETÖ'nünü siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur, CHP'dir ve CHP yönetimidir” açıklamalarına CHP'den sert tepki gösterildi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere ret oyu verdiğini hatırlattı.
“YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR”
AKP'li Akbaşoğlu'na yanıt veren Özel, “Bunu; FETÖ’nün siyasi ayağının araştırmasına yönelik verilen bütün önergelere ret oyu kullanan bir Grup Başkanvekili, bu önergeleri veren partinin Genel Başkanına diyor. Bu yüzsüzlüğü aşan arsızlığınızın tek sebebi yolun sonu görünüyor” ifadelerini kullandı.