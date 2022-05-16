CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem

CHP, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacak.

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Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı, Türk havacılık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip. Ancak pistlerinin yıkılması için iş makineleri hazır…

Vatandaş ise “Felaket… İsraf… Rezalet… Üzülüyoruz… Cep doldurmaca… Atatürk’ün adının silinmesini istiyorlar” sözleriyle yıkıma tepki gösterdi.

“ATATÜRK’E DÜŞMAN OLANLARA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından SÖZCÜ’nün haberini paylaşarak yarın Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu.

Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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