CHP’den Bakan Bozdağ’a yanıt: Hangi faydadan söz ediyorsunuz?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, haksız tahrik konusunda yaptığı açıklamayla ilgili seslenen CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kadın katilleri ceza indirimleriyle ödüllendirilirken hangi faydadan söz ediyorsunuz?" diye sordu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum” açıklamasına CHP’den yanıt geldi.
“HANGİ FAYDADAN SÖZ EDİYORSUNUZ?”
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Bekir Bozdağ’a seslenerek şu açıklamalarda bulundu:
* “Çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilmesini ‘küçüğün rızası’ arsızlığı ile savunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum’ diyor!
* Kadın katilleri ceza indirimleriyle ödüllendirilirken hangi faydadan söz ediyorsunuz?”