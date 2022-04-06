CHP’den Bakan Yanık’a ‘Enes Kara’ yanıtı: Bıraktığı videoyu hiç seyrettiniz mi?

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılara dayanamadığı için intihar eden Enes Kara'nın dosyasının kapatılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP'li Yıldırım Kaya, "Sayın Bakan yurt müdürü, yurt sorumluları sorgulandı mı? Kim ya da kimler Enes’e hangi baskıları yaptı araştırıldı mı? Enes’in bıraktığı videoyu hiç seyrettiniz mi?" sorularını yöneltti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üniversite öğrencisi Enes Kara, kaldığı Nur Cemaati yurdunda yaşadığı baskılara dayanamadığını, psikolojik olarak yıprandığını anlatan bir video bırakıp, yurdun 7. katından atlayarak 11 Ocak 2022'de intihar etmişti. Aradan iki ay bile geçmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın dosyasını kapattı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya gelişmeyle ilgili, “İstedikleri zaman adalet ne kadar da çabuk tecelli ediyor” yorumunu yaparak, “Olayın suç sayılabilmesi için intihara yönlendiren birisinin olması lazım” açıklaması yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’a “Sayın Bakan yurt müdürü, yurt sorumluları sorgulandı mı? Kim ya da kimler Enes'e hangi baskıları yaptı araştırıldı mı? Enes'ın bıraktığı videoyu hiç seyrettiniz mi?” sorularını yöneltti.

Kaya, “Bunların gözünde, bizim çocuklarımızın canı bu kadar değersiz. Dosyayı bugün dosyaları kapatsanız da yarın Enesleri ölüme sürükleyenler yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacak!” ifadelerini kullandı.

“HASAN CAN ÇOBAN AMBULANS YETİŞMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜ”

Yurtta kalp krizi geçiren Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Hasan Can Çoban’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili Kaya, şunları söyledi:

“Kampüs girişine iftar çadırları kurulduğu için ambulansın yurda gelemediği, mavi kodun çalışmadığı iddia ediliyor. Yurdun arkasında 1-2 dakika mesafede Onkoloji Hastanesi var. Beş dakika mesafede Hacettepe Hastanesi var. Doktorlar yürüyerek gelse, mavi kod çalışsa, ambulansın yolu kapalı olmasa Hasan Can Çoban şimdi hayatta olacaktı” dedi.

Yıldırım Kaya, üniversitelerde yaşanan olayları tek tek şöyle sıraladı:

“ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ ORUÇ TUTAN TUTMAYAN AVINA ÇIKMIŞ”

“Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesinde rektörlük işi gücü bırakmış, ince hesaplar yapmış oruç tutan, tutmayan avına çıkmış. Öğlen yemek yiyenlerin iftarda yemek yiyemeyeceği duyurusunu yapmış. Rektörlerin görevi bu mudur? Gençlerimizi bu şekilde ayrıştırmak doğru değildir; kimsenin hakkı da, haddi de değildir. Kimin oruç tuttuğu, tutmadığı ya da tutamadığı kişiyi ilgilendirir.

“LİSEDE ORUÇ TALİMATI”

İstanbul Maltepe Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin, oruç tutan öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı alanda yemek yemeleri talimatı vermiş. Hayatın doğal akışı içinde insanlarımız bu konuda sorun yaşamazken, okul müdürünün görevi olmayan bir konuda ayrıştırıcı talimatlar vermesi doğru değildir.

Okul müdürünün oruç tutanlar ile tutmayanlar arasında bir sorun varmış algısı yaratarak, görev alanına girmeyen konularda ayrıştırıcı talimatlar vermesi görevi kötüye kullanmaktır. Okul müdürlerimizi enerjilerini laik, demokratik, bilimsel eğitime harcamalarına davet ediyorum.

“OKULLARDA ALEVİLERİ HEDEF GÖSTEREN KİTAPLAR DAĞITILIYOR”

Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Antalya'da “Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi” kapsamında kitaplarında Alevilere hakaret eden, laikliğe, karma eğitime karşı olan Nurettin Topçu'nun “Türkiye'nin Maarif Davası” adlı kitabı öğretmen ve öğrencilere dağıtılmaya başlanmış.

“NAKŞİBENDİ TARİKATININ KİTAPLARI OKULLARDA DAĞITILIYOR”

Ankara Batıkent Kardelen ortaokulu ve Nermin Mehmet Çelik Anadolu Lisesi bahçelerinde stantlar açılarak Nakşibendi tarikatının kitapları dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özere soruyorum; bu dağıtılan kitaplar, okullarda okutulan “100 Temel Eser” kapsamında mı? Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürleri bu kitapları hangi gerekçeyle okullarda dağıttırmaktadır?

“ANKARA METROSUNDA AÇLIKTAN BAYILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ”

Müyesser Yıldız’ın bugünkü makalesinden bir bölüm aktarmak istiyorum…

“Olayın canlı tanığı bir dostumun ağzından aktarayım, ‘Metroyla Eryaman'dan Kızılay'a gidiyordum. Metro hareket ettikten kısa bir süre sonra ayakta duran gençlerden birisi bayıldı. Ona müdahale ederken, öte tarafta yine bir genç kız yere yığıldı.

Kadın yolcular da onun yanına koşturdu. Birileri de metrodaki sistemden durumu sürücüye bildirdi. Bizim ilgilendiğimiz ilk bayılan genç kendine gelince ne olduğunu sorduk. Akşam aç yattığını, sabah da kahvaltı yapmadığını söyledi. Genç kızın durumu da aynıymış. İkisi de üniversite öğrencisiydi.

Bu arada sürücü metroyu ilk geldiğimiz Macunköy durağında durdurdu. Öncesinde güvenlik ve sağlık görevlilerini bilgilendirmiş. Kapı açılır açılmaz güvenlikçiler içeri girdi. Genç kız yola devam etmesi gerektiğini belirtip inmedi.

Görevliler, diğer genci koluna girerek indirdi ve bir banka oturttu. Hemen su ve bisküvi verdiler. Sonra da muhtemelen sağlık görevlilerinin yanına götürmek için yukarı çıkardılar. Metro hareket ettikten sonra daha acısını öğrendim; meğer hemen her gün benzer olaylar yaşanıyormuş.

Benim de üniversitede okuyan oğlum var. Kahroldum.' “İşte sözün tükendiği bir tablo daha! Ankara Metrosunda yaşanan bu acı olayı görüştüğüm EGO yetkilileri de doğruladı. Ben de kahroldum…

TAŞIMA MALİYETLERİ

2021-2022 eğitim öğretim yılında 1 milyon 248 bin öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında olduğu bilgisini paylaşan Yıldırım Kaya, taşıma maliyetlerine ilişkin konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu öğrencilerimiz için 2022 yılı bütçesinden taşıma ve yemek yardım programı için 6,3 milyar lira kaynak ayrılmıştır. Taşıma ihaleleri her yılın Temmuz ayı sonu Ağustos ayı başında yapılmaktadır…

Taşımalı eğitim kapsamında yönetmelik gereği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından muhammen bedel hesaplanarak ihaleler yapılmaktadır. 2021 Temmuz ayında yapılan ihalelerde, 10 km'lik asfalt mesafe için öğrenci başına ortalama 147,83 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir. (Bu tutar toprak ve stablize yol için değişmektedir.) 18.01.2022 tarihi itibarı ile aynı mesafe için ortaya çıkan fiyat 259,31 TL'dir. Temmuz ayına göre artış %75,41 olarak gerçekleşmiştir.

MEB bu artışları göz önünde bulundurularak ihaleleri yeniden yapmalıdır. Pansiyon barınma-beslenme ücretleri 17 Ekim tarihinde Bütçe Kanunu Teklifinde belirlenmişti. Öğrenci başına sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün için toplam 16 lira olarak ödenmesi öngörülmüştü. 17 Ekim’den günümüze dolar yüzde 59 arttı.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 61, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup)'a göre yüzde 140 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonlarda, her akşam yatarken tükettiği manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi karışımı tarifi verirken; üniversite öğrencileri metrolarda açıktan bayılıyor, öğrencilerden 16 liraya sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün yiyerek doymaları bekleniyor.”