CHP’den bakanlığa yanıt: Hemen açıklayın, kamuoyu görsün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ifadelerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidara her ay kaç abonenin elektriğinin kesildiğini açıklama çağrısı yaptı. Akın, “Bu verileri açıklayın kamuoyu görsün neyin çarpıtma olup olmadığını, yoksulluğun ne boyutta olduğunu” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine yanıt verdi. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“Fatih Bey, yılın hemen başında elektrikte yüzde 127 zam yaptınız. Türk Milleti enerji buhranını iliklerine kadar hissederken, 2021 yılında elektriği kesilen abonelerin sayısına algı, manipülasyon ve çarpıtma diyorsunuz. CİMER üzerinden size sorduğum sorularıma verdiğiniz yanıtlar da mı algı, manipülasyon ve çarpıtma?”

CHP'li Akın, 2021 yılında her ay CİMER üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na elektiği kesilen abone konusunda düzenli olarak soru sorduğunu bunun üzerine gelen yanıtların ortada olduğunu dile getirdi. CHP'li Akın, şunları ifade etti:

“ATTIĞINIZ TWEET SİZİ ELE VERDİ”

“Buna göre 2021 yılında bütün abone gruplarında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 2022 yılına ilişkin verileri ise her ay sormamıza karşın henüz bize açıklamadınız. Ancak bugün attığınız tweet sizi ele verdi. Tüm abone gruplarında bugün itibarıyla 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söylediniz. Yani Nisan 2022 döneminin verilerini paylaştınız. Peki geçen yıl aynı dönemde, Nisan 2021'deki veriler ne diyor gelin bakalım. 2021 Nisan ayında elektriği kesilen abone sayısı 248 bin 515. Bugün ise bu rakamın 278 bine çıktığını siz söylüyorsunuz. Yani elektriği kesilen abone sayısı 30 bin artmış. Yani sadece Nisan ayında elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artmış durumda.”

“HEMEN AÇIKLAYIN”

İktidarın her ay kaç abonenin elektriğinin kesildiğini açıklama çağrısı yapan CHP'li Akın, “Bu verileri açıklayın kamuoyu görsün neyin çarpıtma olup olmadığını, yoksulluğun ne boyutta olduğunu” değerlendirmesini yaptı. CHP'li Akın, şunları söyledi:

“Rakamlar yalan söylemez. Gerçekler ortada. Sayın Genel Başkanımızın haklı direnişi Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses oluyor. O yüzden gereğini yapın zamları derhal geri çekin!”

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