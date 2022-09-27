CHP’den ‘basın kartı’ açıklaması: İletişim Başkanlığı kasıtlı olarak geciktiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “İktidarın sansür kurumu gibi çalışan İletişim Başkanlığı, basın kartlarının yenilenmesini kasıtlı olarak geciktiriyor” dedi.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dağıtımı geciktirilen basın kartlarını TBMM gündemine taşıdı.

Budak, konu hakkında yaptığı yazılı basın açıklamasında, “TBMM Genel Kurulu'nun açılması ile gündeme gelecek Dezenformasyon Kanun Teklifinin yasalaşmasını bekliyor. Kanun Teklifi yasalaştıktan sonra birçok basın mensubunun kartı sadece iktidara muhalif oldukları gerekçesiyle iptal edilebilecek” diye konuştu.

“BASIN KARTI ALABILECEK GAZETECILERIN TANIMI YENIDEN YAPILIYOR”

Dezenformasyon Kanun Teklifinin temel hedefinin seçimler yaklaşırken muhalif basının baskı altına alınması olduğunu ifade eden Budak, şunları söyledi:

“Kanun teklifi bu haliyle yasalaşırsa, sırf iktidara muhalefet ettikleri için basın mensuplarının meslekten men edilmeleri mümkün hale gelecek. Teklif ile, Basın Kartı alabilecek gazetecilerin tanımı yeniden yapılıyor. Daha önce ‘suç örgütü kurmak ya da örgüte üye olmak' suçlarından basın kartları verilmiyor ya da iptal ediliyordu. Artık bu tanım genişletilerek, muğlak bir ifadeyle ‘kamu barışına karşı işlenen suçlar’ tanımı getiriliyor.

Muhalif medyanın nefes almasına izin vermemek için ellerinden gelen kısıtlamayı yapmaktan geri durmuyorlar. Basın kartları da iktidarın sopası haline dönüşmüş durumda. Kimin gazeteci olup olmadığına, hangi faaliyetlerin gazetecilik faaliyeti olup olmadığına kamu otoriterleri değil, meslek örgütleri karar vermelidir. İktidarın özgür basını yıldırma çabaları seçimler yaklaşırken şiddetini artıracak.”

“KAÇ GAZETECİNİN BASIN KARTI İPTAL EDİLDİ”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Süresi dolan basın kartlarının teslim edilmemesinin sebebi nedir?

Son yapılan Basın Kartı Komisyonu toplantısında basın kartı iptal edilen ya da basın kartı başvurusu reddedilen gazeteci sayısı kaçtır?

24 Temmuz 2018'den beri kaç gazetecinin basın kartı, hangi gerekçelerle iptal edilmiştir?

24 Temmuz 2018'den kaç gazetecinin basın kartı başvurusu, hangi gerekçelerle reddedilmiştir?

Geçmişte mülga Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen basın kartları basım işi, özel şirkete devredilmiş midir?

Devredildiyse hangi yöntemle, hangi şirkete, hangi koşullar altında, ne kadar ücret karşılığında devredilmiştir?”

İlginizi Çekebilir CHP'li Engin Altay: Devletin sahibi millettir