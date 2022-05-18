CHP’den çarpıcı adalet raporu

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül’ün hazırladığı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 6. “Adalet Raporu” açıklandı. Raporda dört aylık süreçle ilgili, “Yurttaşların insan onuruna yaraşır, özgür ve adil bir düzen taleplerini dile getirmeleri, otoriterleşen iktidarın daha sert müdahalesiyle yanıt bulmuş, hak ihlalleri her alanda artarak devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Latif SANSÜR

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CHP Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, hazırladığı 128 sayfalık raporda 2022 yılının ilk dört ayında adalet sistemi, ekonomi, yoksulluk, yoksunluk, eğitim, sağlık, ekoloji gibi insan hayatını doğrudan etkileyen alanlardaki krizlerin giderek derinleştiğini dile getirdi.

“İktidarın yurttaştan yana olmayan başarısız ekonomi politikaları krizin büyümesine neden olmuş, akaryakıttan doğal gaz ve elektriğe, zorunlu hane giderlerinden gıdaya, tekstilden sağlığa, eğitime kadar üst üste yapılan zamlar yurttaşı yoksullaştırmış, ‘orta sınıf' tanımını kaldırmış, ülkeyi fakirleştirmiştir. Yurttaşların insan nuruna yaraşır, özgür ve adil bir düzen taleplerini dile getirmeleri, otoriterleşen iktidarın daha sert müdahalesiyle yanıt bulmuş, hak ihlalleri her alanda artarak devam etmiştir” ifadelerine yer verilen raporda hak ihlallerinin sürekli arttığının altı çizildi.

“ANAYASA İLE TANINAN HAKLARIN İHLALİ, ADALETSİZ DÜZENİN TABLOSUDUR”

Raporda yer alan hak ihlallerinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söyleyen Bülbül, “Rapor, yalnızca basına yansıyan olayların derlemesidir. Bunların yanı sıra birçok bilgisine erişemediğimiz olay ve durum yaşanmaktadır. O nedenle ‘en az' dediğimiz bu tablo, ülkedeki sosyal, ekonomik, hukuki kısaca Anayasa ile tanınan tüm hakların ihlali, adaletsiz düzenin tablosudur. Bu haliyle bile, hukukun üstünlüğü, adil ve insanca bir yaşam sürme hakkı ne yazık ki ülkemizde bir ütopya haline gelmiştir. Ancak bilinmelidir ki; karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır” diyerek 6. Adalet Raporunda geçtiğimiz 4 ayı kapsayan veriler şöyle sıraladı;

“ANAYASA MAHKEMESİNE ÜÇ AYDA 31 BİN 599 BAŞVURU”

* En az;120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.

* Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 4 bin 760 kişi gözaltına alındı.

* 84 kadın kendi hayatlarıyla ilgili karar vermek istedikleri için evli oldukları erkek, sevgili, akraba ya da birinci derece yakınları tarafından öldürüldü. 97 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

* Cezaevlerinde 909 kişi hak ihlaline uğradı.

* Yılın ilk üç ayında Anayasa Mahkemesine yapılan 31 bin 599 başvurudan 8 bin 668'i yanıtlandı.

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