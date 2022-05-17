CHP’den Millet Bahçesi ihalesine suç duyurusu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Rize sahilinde deniz doldurularak 330 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi projesinin İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı yaparak doğayı talan eden Cengiz İnşaat'a verilmesiyle ilgili belgeleri sosyal medyada paylaştı. Şirkete kıyak geçildiğini ifade eden Yavuzyılmaz, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İyidere ilçesinde Lojistik Liman yapmak için gerekli malzeme için İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yöre halkının karşı çıkmasına rağmen taş ocağı yapan Cengiz İnşaata, kent merkezinde deniz doldurularak yapılacak olan Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesini de ihalesiz verildi.

21/ b kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi'nin, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı’na verildiğini hatırlatan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 20 kilometre uzaklıkta bulunan Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesinin, Lojistik Limanı inşaatı bünyesinde ilave iş olarak gösterilerek şirkete kıyak geçildiğini ifade ettiği belgeleri paylaştı.

AK Parti'nin Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı İşi bünyesine; 98 milyon TL bedelle ihalesiz ve usulsüz olarak eklediği, 20km uzaklıktaki Millet Bahçesi İşi'yle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Peşkeş çekilen şirketler⬇️

Yapı&Yapı, Cengiz İnşaat Kaynak: AYGM Resmi Evrakları pic.twitter.com/r9PfQrUMqG — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 16, 2022

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, AYGM (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) belgelerini de delil olarak göstererek, “Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı İhalesi de 17.07.2020 tarihinde, sadece belli şirketlerin davet edildiği, 21/b pazarlık usulüyle yapılmıştı. AK Parti'nin Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı İşi bünyesine; 98 milyon TL bedelle ihalesiz ve usulsüz olarak eklediği, 20 km uzaklıktaki Millet Bahçesi işiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Peşkeş çekilen şirketler Yapı, Cengiz İnşaat” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Cengiz İnşaat'a 250 milyon liralık millet bahçesi kıyağı