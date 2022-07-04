CHP’den enflasyon eleştirisi: Bu işi beceremediniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, "Bu işi beceremediniz elinize yüzünüze bulaştırdınız. TÜİK ile ENAG arasında neredeyse 2 kat fark var. İşte bu aradaki fark TÜİK üzerinden yenen kul hakkıdır" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“2 KAT FARK”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştiren Öztrak, “TÜİK hükümetin talimatıyla verileri düşük göstermek için elinden geleni yapıyor. Bağımsız iktisatçıların kurduğu ENAG gerçek enflasyon oranının TÜİK’in açıkladığının en az 2 katı diyor. Hükümet ise bu iktisatçıları mahkemeye vermeye kalkıyor. TÜİK’in ağır makyajlı rakamlarıyla Tüketici Enflasyonu %79, Üretici Enflasyonu’da %138. ENAG’a göre ise 12 aylık enflasyon %176” dedi.

“TÜİK ÜZERİNDEN KUL HAKKI YENİYOR”

Asgari ücrete yapılan ara zam hakkında da değerlendirme yapan Öztrak, “Bu işi beceremediniz elinize yüzünüze bulaştırdınız. TÜİK’in verileri makyajlı, asgari ücrete yüzde 29,3 zam yapıldı. İlk 6 aydaki enflasyonun 13 puan altında. Zamlı asgari ücret şu haliyle açlık sınırının altında TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla milyonlarca kişinin kul hakkı yeniyor. TÜİK ile ENAG arasında nerdeyse 2 kat fark var. İşte bu aradaki fark TÜİK üzerinden yenen kul hakkıdır” şeklinde konuştu.

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