CHP’den Erdoğan’a: Gel seçimi kasımda yap, belki üçüncü olursun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenerek, "AK Parti fena inişte şu anda. Erdoğan'a tavsiyem şu: Seçimi zamanında yaparsan sen ilk beşe giremiyorsun Erdoğan. Gel seçimi kasımda yap, belki üçüncü olursun" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

*Bugün doktor milletvekillerimiz Burdur Milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Murat Emir'le birlikte basın toplantısı yapıyoruz. Bunun nedeni şu? TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık; umarım ve dilerim ki TBMM'nin sayın üyeleri ve siyasi parti grupları sağlık çalışanlarının bu feryadına, sağlık sistemindeki bu çöküşe daha fazla sessiz kalmazlar.

*Sağlık çalışanları ile ilgili kimi düzenlemeler yapıldı. Ak Parti ve MHP, ‘bu yeterlidir' dediler ve daha sonra bildiğiniz gibi bu kanundan sonra da beyaz kodun artarak, hatta iki katına çıkacak noktaya geldiğine de üzülerek tanık olduk. Ve en son Konya’da da Doktor Ekrem Karakaya’nın sağlık merkezinde silahla öldürülmesi bardağı taşıran son damla.

*Onun üstüne Mersin’de, geçtiğimiz günlerde Urfa’da yine doktorlarımızın şiddete maruz kaldığını üzülerek izledik. Sorun sadece cezaların yetersizliği değil. Biz 20 Temmuz’da burada Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, Hemşireler Derneği, Aile Hekimleri Birliği, sendikalar, Ankara Tabip Odası Başkanı, kalabalık bir heyetle konuyu masaya yatırdık.

*Şiddetin ana kaynağı sistem, bu sistem. Bu sistem ele alınmadan, masaya yatırılmadan sağlıkta şiddeti sadece cezaları artırarak da önlememizin mümkün olmadığı konusunda hemfikiriz.

*Genel Kurul eğer açılırsa bir genel görüşmeyle öncelikle bu sistemi ve sağlık alanının diğer sorunlarını görüşeceğiz. Neyi konuşacağız? İktidarın kışkırtıcı söylemleri var. Doktorlara ‘Hakkınızı ödeyemeyiz' dedik. Biz ödeyemeyiz dedik de Erdoğan ‘ödemeyiz' demiş. ‘Hakkınız ödemeyeceğiz kardeşim' demiş. Yetmez, ‘giderse gitsin'. Kimin yerinden kimi kovuyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi kardeşim?

*Bütün bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisinin el atması lazım. Ya polis evden çıkıyor kahraman polisimiz, asker kışladan çıkıyor terörle mücadeleye gidiyor, kurşuna gidiyor; sağlık çalışanı evden çıkıyor, acil servis ve yoğun bakım çalışanlarının özellikle arkasındakiler dua ediyor ki başına bir şey gelmesin diyor.

“AKP KAPIDAN BAKACAK”

*Şimdi Ak Parti demiş ki: Biz Meclis’te olacağız ama Genel Kurul’a gelmeyeceğiz. Ya Allah’tan kork. Mahir Ünal söylemiş. Mahir Ünal bir sağlıkçının eline doğdun ya. Sağlıklı ayaktaysan bunu doktoruna, hemşirene, aile hekimine borçlusun.

*Allah dert verip derman aratmasın. Niye gelmiyorsun kardeşim? Kulislerde bakacaklar, kafayı uzatacaklar; CHP ve diğer partiler eğer çoğunluğu sağlarsa girecekler. Bu sefer girme sebepleri de genel görüşmeyi yaptırmayalım diye olacak. Allah’a havale ediyorum. Milletimizin taktirine havale ediyorum.

*Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çare müessesesi olarak gören bir partidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin ta kendisidir. Egemenlik kayıtsız şartsızsa, kimin bir derdi varsa, toplumun hangi kesiminin bir sorunu varsa orada adres TBMM'dir. Umarım Millet İttifakı’na mensup partiler katılacak. Ha bu arada Ak Parti ve MHP kuliste bekleyecek, böyle kapı gözleyecek.

“HDP'YE TBMM BAŞKANI ÜZERİNDEN TEHDİT”

*Ama bir ayıp daha yapıldı bugün: Sayın Meclis Başkanı; bir kerede hepimizin Meclis Başkanı ol. Ak Parti siyaseten bazı hamleler yapabilir, bizim çağrımızı sabote edebilir ama Meclis Başkanı edemez kardeşim. Şimdi ne diyor Sayın Meclis Başkanı: ‘Açılacak olursa' diyor Meclis Başkanı, Saliha Akdeniz’in dokunulmazlığını da görüşeceğiz.

*Vay anasını! Bu ne? HDP’ye diyor ki: ‘Gelmeyin, Meclis’e gelmeyin. Açmayın…' Bunu AK Parti söyleyebilir. Bu toplantıdan rahatsızdır. Kusurlarının, ayıplarının TBMM Genel Kurulu’nda yeniden böyle geniş geniş masaya yatırılmasından Ak Parti rahatsız olabilir. Ben bunu anlarım ama Sayın Meclis Başkanımızın Ak Parti adına, Ak Parti kafasıyla, Ak Parti gözlüğüyle meseleye bakarak konuşmasını kabul edemem. Doğru değil… Ne demek getireceğiz. Sen getiremezsiniz zaten.

*Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü açık. Meclis toplanırsa, önce çağrıya mevzu konu görüşülür. Sonra Meclis karar alırsa çalışmalara devam kararı ve başka konular da girebilir. Bu kararı alacak olan Meclis Genel Kurulu, Sayın Meclis Başkanım sen değilsin. Yapma yapma… Tamam Ak Partilisin, bir şey demem, parti aidiyetine bir şey demem.

*Ama sen bu yürürlükteki mevzuata göre artık hepimizin başkanı ol bir zahmet ya. Özledik hepimizin, herkesin Meclis Başkanı olan Meclis Başkanlarını özledik. Bunu da peşinen söylemiş olayım. Bu HDP’ye yönelik dokunulmazlık raporunu, Karma Komisyon oylama sonucunu ve raporunu Meclis’e getireceğiz demek, HDP’ye örtülü değil, açık bir tehdittir. Bu da kabul edilemez.

“TBMM TATİLDE AMA CHP DEĞİL”

*TBMM tatilde ama CHP değil. Herkesin, çaresizlerin, dertlilerin, mağdurların, mazlumların umudu haline gelen salı günü saat 13:30 Bay Kemal konuşmalarını herkes bekliyor ve 3 ay araya tahammülü yok. Bunun için şöyle bir karar aldık. Yarın Erzurum’da, sonra Edirne’de, sonra Yalova’da, sonra Afyon’da, sonra Giresun’da, sonra Sakarya’da, sonra Elazığ’da ve en son Tokat’ta her salı bir 13:30’da Bay Kemal konuşacak Erdoğan.

*Sen çatlasan da patlasan da hoplasan da zıplasan da Türkiye’nin muhtelif yerlerinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Bay Kemal konuşmaya devam edecek. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal seni sıkıştıracak, sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın.

*Biz bu çalışmalarımızı sadece grup toplantısı değil, gittiğimiz illerde karış karış, sokak sokak, mahalle mahalle yerine göre köy köy, kasaba kasaba vatandaşla da hemhal olacağız. Artık fiyatları değil, sebepleri konuşacağız, çözümleri konuşacağız ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi etkili, sonuç odaklı ve elbette yapıcı muhalefetine hiç kimsenin şüphesi olmasın devam edecek.

“MERKEZ BANKASI BAŞKANI LİSTELERİ AÇIKLASIN”

*Bugün tehdit etmiş Merkez Bankası; tehdit etmiş ve demiş ki: “Elimizde listeler var.” Var… Ne listesi? Döviz alan, satan… Merkez Bankası Başkanı, önce şuna bir söyle: Sen 20 Aralık Pazartesi günü, 2021’de kur korumalı mevduatı koyduğunda kim 18’den dolar sattı? Kim tekrar 18’den sattığı doları 12’den geri aldı?

*Açıklıyorsan bunu açıkla, biz de bilelim. Liste açıklayacakmış, iş alemini tehditler başladı şimdi de. Zaten ihracatçıya de diyorlar ki: ‘İhracat mi yaptın? İyi güzel, yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satacaksın dövizin.' Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ekonomi yönetimi beceriksizlikle açıklanamaz.

*Tekrar söylüyorum: Bu kötü ekonomi yönetiminin sebebi Erdoğan’ın ve kadrosunun beceriksizliği değil, beceriksizlikle izah edilecek noktanın çok çok üstünde. Ne ile açıklanabilir? Bu ihanetle açıklanabilir. Bu ekonomi yönetimi ihanet yönetimidir.

“ERKEN SEÇİMDE ERDOĞAN 3. OLUR”

*Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. Sadece bu salı günleri ile sınırlı kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi sahada milletvekillerimizle, örgütümüzle, Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla yaklaşan seçime hazırlanıyoruz ve Erdoğan’a bir tavsiyede bulunarak bitirmek istiyorum: Şimdi bu Ak Parti fena inişte şu anda. Erdoğan’a tavsiyem şu: Seçimi zamanında yaparsan sen ilk beşe giremiyorsun Erdoğan. Gel seçimi kasımda yap, belki üçüncü olursun.

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